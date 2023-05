PATENAUDE, Wanda



À Saint-Jérôme, le mercredi 10 mai, à l'âge de 69 ans, est décédée Wanda Patenaude.Elle laisse dans le deuil son fils Martin, ses petits-enfants Jacob (Solina), Donato et Léana, ses arrière-petits-enfants Liam, Wade, Lisanna et Mirajane, son frère Marcel (Jill), ses soeurs Linda (Michel) et Johanne (Claude), ses neveux Patrick (Francis) et Alexandre (Julie) et sa nièce Isabelle ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances àle dimanche 21 mai dès 10h. Une cérémonie religieuse sera célébrée à 16h30, en salon, laquelle sera suivie d'un goûter.