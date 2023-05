Baseball: Aaron Judge et les Yankees font la loi à Toronto

Les Blue Jays de Toronto n’ont pu maîtriser la force de frappe des Yankees de New York pour un deuxième match consécutif, jeudi au Rogers Centre, et ont baissé pavillon 4 à 2.

Les Bombardiers du Bronx, qui avaient été blanchis 3 à 0 la veille, ont ainsi remporté la série de quatre matchs opposant ces deux rivaux de la section Est de l’Américaine.

Jose Berrios (3-4) a eu la lourde tâche de freiner des Yankees affamés, et sa journée a bien mal commencé. Le terrifiant Aaron Judge l’attendait de pied ferme à la plaque en première manche et il a cogné un coup de circuit de deux points.

Bo Bichette a immédiatement répliqué avec une longue balle en solo, mais les Jays n’ont frappé que cinq autres coups sûrs avant la fin des hostilités.

Avant de céder sa place à Yimi Garcia, Berrios a aussi alloué un simple productif à Aaron Hicks qui redonnait une priorité de deux points aux visiteurs. L’artilleur portoricain a permis six coups sûrs et une passe gratuite en six manches et deux tiers, mais il a néanmoins effectué huit retraits sur des prises.

Tenu à l’écart de la formation partante en raison d’une blessure au genou droit, Vladimir Guerrero fils a été inséré dans le match en tant que frappeur désigné, en septième manche. Il a immédiatement cogné un ballon-sacrifice qui a envoyé Whit Merrifield au marbre, mais les Jays ont été incapables d’en ajouter.

Anthony Volpe a enfoncé le dernier clou dans le cercueil torontois quelques moments plus tard, en expédiant une offrande de Nate Pearson dans les gradins au champ gauche.

Les Blue Jays seront de retour à domicile dès vendredi pour le premier match d’une série face aux Orioles de Baltimore.

Ohtani et Trout font la paire

À Baltimore, le duo de Shohei Ohtani et Mike Trout a fait des siennes et les Angels de Los Angeles ont arraché un gain de 6 à 5 face aux Orioles.

Grâce à ce gain, les Angels ont pu diviser les honneurs de cette série de quatre matchs. Lundi, les prouesses du polyvalent Japonais leur avaient permis de l’emporter 9 à 5.

Ohtani a encore une fois donné le ton à la rencontre dans le match du jour en cognant une longue balle en solo dès la première manche. Quelques minutes plus tard, Trout l’a imité en étirant les bras, portant la marque à 3 à 0.

Les Orioles n'avaient pas dit leur dernier mot et ils ont pris leur envol à partir de la cinquième manche. Leur avance de 5 à 4 n'a toutefois pas perduré.

Gio Urshela et Ohtani, avec un simple productif chacun, ont joué les héros en huitième manche et ont mené les Angels vers une 23e victoire cette saison.