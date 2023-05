Beterbiev à Québec: confirmé

Bob Arum a confirmé mercredi l’information publiée dans cette page il y a déjà plus d’une semaine. Artur Beterbiev va défendre ses trois ceintures contre Callum Smith le 19 août au Centre Vidéotron.

Retenez cette date, ce sera sans doute le soir où la boxe sera relancée pour de bon au Québec. En plus de Beterbiev, les fans auront droit à Christian MBilli qui a fait vibrer tout le Québec le 23 mars au Casino et à Simon Kean contre un « énorme » adversaire. Camille Estephan, Bob Arum et Martin Tremblay devraient dévoiler les détails lors d’une conférence de presse la semaine prochaine. Vraisemblablement jeudi.

Déjà, les dirigeants du réseau ESPN sont en négociations avec Alain April, du Bonne-Entente. On parle de chambres pour plusieurs dizaines d’artisans et d’employés du réseau.

Ce sera une grosse soirée.

Pour Martin Tremblay, le grand patron de Gestev et du Centre Vidéotron, c’est un grand coup. La pandémie a été catastrophique dans le monde du spectacle et du sport.

« Je ne peux rien confirmer, vous le comprendrez bien. Mais j’espère qu’on pourra participer à quelque chose d’important et de beau », a déclaré M. Tremblay en réagissant à toutes ces nouvelles. Et il y en aura d’autres.

BEN ROGER ET LE STADE

L’animateur et réalisateur Benoît Roger de BPM Sports concrétise un rêve complètement fou. Il a entrepris un long documentaire « sonore » sur l’Histoire et les petites histoires du Stade olympique.

Avec l’aide d’archives et d’entrevues, il présente une série de quatre épisodes de 50 minutes sur le Parc olympique.

Ça commence samedi à BPM et ça prend Gros Ben pour se lancer dans pareille aventure.

Comme aurait pu le dire Yvon Deschamps : « On veut pas le wouère, on veut l’entendre ! »