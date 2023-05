«Bon matin Chuck (ou l’art de réduire les méfaits)»: la vie en noir et blanc d’un toxicomane

Chuck anime l’une des émissions les plus populaires du petit écran, Bon matin, un café?. Respecté, sa vie est un succès sur toute la ligne... Or, Chuck est accro à la cocaïne. Au terme d’une nuit de consommation dans un bar clandestin, un scandale chamboule complètement sa vie, lui faisant perdre sa tribune ainsi que ses contrats publicitaires.

Une longue quête pour guérir l’enfant blessé en lui attend le quadragénaire dans Bon matin Chuck (ou l’art de réduire les méfaits), une nouvelle comédie dramatique coup-de-poing tournée en noir et blanc. À la fois tragique, drôle et grinçante, la série révèle les talents d’acteur de Nicolas Pinson, qui a lui-même souffert de dépendance et qui est à l’origine de ce projet hors norme présenté sur Crave.

PHOTO FOURNIE PAR CRAVE

Chuck est rapidement plaqué par sa petite amie, la comédienne Emma (Nathalie Doummar), dans le premier épisode, qui se concentre sur sa vie désormais en lambeaux. Son agente Lucie (Marilyn Castonguay, toujours juste) accepte même de le couvrir pendant qu’il prétend être en thérapie fermée. Mais c’est mal connaître Chuck, qui est plutôt cloitré dans son condo vide. C’est qu’il ne croit pas vraiment avoir de problème, ce qui complique sa réhabilitation aux yeux de son ex, de son agente et du grand public.

C’est une pure inconnue, Marie (Chantal Fontaine), une médecin qui tient à bout de bras une maison de rétablissement pour personnes dépendantes qui le convainc de se retirer pendant trois mois, à Sherbrooke. Sa proposition est intéressée, dans la mesure où Marie compte profiter de la notoriété de son pensionnaire pour sauver les meubles de sa ressource en manque de fric.

Une œuvre à part

On peut dire sans se tromper que Bon matin Chuck est une œuvre à part. L’histoire du protagoniste principal et des autres pensionnaires de la maison de rétablissement, qui sont campés par Hugo Dubé, Claire Jacques, Sylvain Marcel et Amélie B. Simard, est tournée en noir et blanc pour «ouvrir une fenêtre sur l’âme des personnages», selon les réalisateurs Jean-François Rivard et Mathieu Cyr.

Les médias ont pu voir les deux premiers épisodes, mercredi. Tous les comédiens qui interprètent les dépendants sont époustouflants, dont Claire Jacques. On approfondie le parcours de chacun dans les autres épisodes, allant au-delà de la toxicomanie ou de la dépendance, promet-on, histoire de présenter des personnages «cassés» et «blessés».

15 ans de dépendance

Mais la palme revient à celui qui défend le rôle-titre, Nicolas Pinson, qui excelle à la fois dans les élans dramatiques et comiques du récit. Le comédien, qui a lutté pendant 15 ans contre la dépendance, voulait avec ce projet aider les gens à composer avec leurs propres démons ou ceux de leurs proches. Il a souligné en table ronde que trois autres interprètes avaient souffert de dépendance à divers degrés, dont Sylvain Marcel, qui a d’ailleurs été son parrain lors de sa deuxième cure. Et Amélie B. Simard et lui ont déjà fait une cure dans un ancien presbytère jésuite de Pierrefonds où des scènes de la série ont été tournées, comme quoi tout est dans tout.

PHOTO FOURNIE PAR CRAVE

La série, qui était en compétition officielle à Canneseries le mois dernier, est à la fois triste et drôle, dérangeante aussi. On aime la caméra inventive des deux réalisateurs (les gros plans et les mouvements), le choix du noir et blanc qui permet d’accentuer les émotions des protagonistes, les notes de jazz ici et là, l’histoire qui se déroule à Sherbrooke pour faire changement, l’audace de certaines scènes – pensons ici au moment où Chuck a une relation sexuelle avec deux femmes et que ça tourne mal dans la cabine d’un bar clandestin – et le choix de certains interprètes comme Kevin Owens de la WWW dans le rôle d’un policier et Danielle Ouimet, que l’on ne voit plus que rarement, en voisine compatissante de Chuck.

Produite par St-Laurent TV, en collaboration avec Bell Média, Connect3 et Cineflix Media, la série Bon matin Chuck (ou l’art de réduire les méfaits) débarque sur Crave le 24 mai avec les deux premiers épisodes, sur un total de 10.