Championnat de la PGA: Corey Conners dans le groupe de tête

ROCHESTER | De plus en plus, les Canadiens s’imposent dans les grands championnats majeurs. Après Mackenzie Hughes à l’Omnium américain de 2021 à Torrey Pines et Adam Hadwin à celui de l’an dernier à Brookline, c’est au tour de Corey Conners de se hisser à nouveau dans le groupe de tête. Il le réussit une deuxième fois au Championnat de la PGA d’Amérique.

Lors de rondes d’entraînement venteuses sur un parcours exigeant, il n’aurait jamais cru amasser six oiselets à l’une des quatre rondes du tournoi disputé à Oak Hill.

C’est pourtant ce que l’Ontarien aux deux titres professionnels a réussi, jeudi. Par une matinée froide dans l’ouest de l’État de New York qui a nécessité un retard de près de deux heures en raison du gel au sol, il a ouvert le second championnat majeur de la saison avec une carte de 67 (-3).

Officiellement, seul Bryson DeChambeau a mieux fait à -4.

« Je savais qu’on pouvait profiter de quelques opportunités, mais je ne voyais pas comment en réussir six sur une ronde. Quelques éléments de mon jeu ont bien fonctionné, a signalé le golfeur de 31 ans, identifiant entre autres son fer droit parmi les responsables de cet excellent score.

« J’ai aussi réussi plusieurs belles approches aux fanions quand j’ai pu jouer avec plus d’agressivité, a aussi indiqué celui qui a atteint 13 des 18 verts en coups prescrits. J’ai été intelligent dans la sélection de mes coups et j’ai calé des roulés importants. Tout cela donne confiance. »

Défi ajusté à son jeu

Après un boguey dès le second fanion, un oiselet sur la très difficile normale 4 du 6e fanion surnommée « Double Trouble » a vraiment permis de démarrer la machine. Depuis l’allée à 214 verges, il a placé sa balle à quatre petits pouces de la coupe grâce à un sublime coup de fer 5.

Conners semble s’amuser sur les redoutables parcours. À Kiawah Island, lors de l’édition 2021 de ce Championnat de la PGA d’Amérique, il avait occupé le premier rang à l’issue de la première ronde. Il avait par contre glissé au 17e rang au classement final.

« J’adore le type de parcours difficile comme Oak Hill. Ça faisait longtemps que j’attendais de le jouer. Il me rappelle un peu les parcours de la maison. Je suis familier avec le type de gazon, les allées étroites, l’herbe longue et les petits verts », a-t-il expliqué.

L’appui des spectateurs

Et en prime, avec la proximité de la frontière, Conners a bénéficié de l’appui des spectateurs. Il doit maintenant continuer sur sa lancée afin de rester dans le groupe de tête.

Le Canadien se retrouve provisoirement à égalité au troisième rang avec Scottie Scheffler et Dustin Johnson. Avec le retard causé par le gel, les golfeurs ont pris le départ jusqu’à 16 h 30 sans être en mesure de terminer avant la noirceur.

« Oak Hill est très difficile. Je me demandais bien comment je pouvais briser la normale à certains de ces fanions, a expliqué DeChambeau, fier de cette première performance encourageante parmi l’élite du golf professionnel depuis belle lurette.

« Heureusement, je suis parvenu à jouer solidement. J’ai trouvé beaucoup d’allées et j’ai calé de bons roulés, a expliqué celui qui avait gagné à l’Omnium des États-Unis à Winged Foot en 2020, un parcours similaire à Oak Hill.

« Cette fois le test est différent, a-t-il nuancé. Si tu frappes bien des tertres et que tu maîtrises tes fers, tu peux bien faire par ici. Sinon, ce parcours peut être méchant très rapidement si tu ne frappes pas avec précision. »

Derniers rayons de soleil

C’était une magnifique journée en banlieue de Rochester. Ayant pris le départ en milieu d’après-midi, Johnson, Scott et Cole ont fait une poussée tardive pour rejoindre DeChambeau.

Avec quatre trous à compléter à l’arrêt du jeu autour de 20 h 45, Cole avait pris les devants à -5.

Une trentaine de golfeurs termineront leur première ronde, tôt vendredi matin.