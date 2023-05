Cure minceur de Bryson DeChambeau: de 5000 à 2900 calories par jour

ROCHESTER | Le moins que l’on puisse dire lorsqu’on jette un œil à Bryson DeChambeau, c’est qu’il a encore changé de silhouette.

Celui qui était devenu M. Muscles engloutissait une quantité phénoménale de bouffe et de mixtures protéinées dans sa monstrueuse transformation durant la pandémie.

Il frappait plus vite, plus fort et atteignait des distances phénoménales. Il était gonflé et musclé. Sa transformation physique a bien été documentée de 2020 à 2022.

Mais il a ensuite souffert d’inflammation.

Depuis la fin de l’été dernier, il a fondu en passant de 5000 à environ 2900 calories par jour.

«En passant des tests, j’ai su que je suis allergique au maïs, au blé, au gluten et aux produits laitiers, a-t-il raconté hier après avoir pris les commandes du Championnat de la PGA d’Amérique. En fait, je suis allergique à quasi tout ce que j’aime.» «En les retirant de mon alimentation, j’ai perdu toute inflammation et beaucoup de gras, a poursuivi celui qui dit manger plus sainement. J’ai maigri et perdu 18 livres en 24 jours.»

Après cette nouvelle transformation, le golfeur de 29 ans a aussi réappris son art en raison d’une blessure au poignet qui l’a ennuyé durant un bon moment.

En forme

Le champion de l’Omnium des États-Unis en 2020 à Winged Foot, un parcours similaire à Oak Hill, se sent de retour en forme et espère conserver une stabilité. Malgré sa perte de poids, il frappe toujours avec autant de puissance. Sinon plus!

Il est aussi plus souriant et n’évite plus les projecteurs comme il le faisait il y a tout juste 12 mois.

Il a amorcé le Championnat de la PGA d’Amérique avec une ronde de 66 (-4), bonne pour le premier rang.

Il y a longtemps qu’il n’avait pas offert une performance aussi encourageante parmi l’élite du golf mondial. À ses 10 derniers départs à des épreuves d’échelle internationale, l’Américain de 29 ans a raté le couperet à six occasions, notamment aux deux dernières éditions du Tournoi des Maîtres. En juillet dernier, il avait tout de même pris le 8e rang de l’Omnium britannique sur les allées de St Andrews, en Écosse.

Sa première saison sur LIV Golf ne s’est pas déroulée tel que souhaité. La tête d’affiche a cumulé deux tops 10 sur les six évènements auxquels il a participé l’été dernier. Cette saison, il n’en compte qu’un seul, celui du week-end dernier.

Absent du Championnat de la PGA d’Amérique l’an dernier à Southern Hills à Tulsa, en Oklahoma, DeChambeau en est à sa sixième participation à ce tournoi du Grand Chelem, cette semaine. Il avait réservé son meilleur rendement lors de l’édition de 2020 avec une quatrième position au TPC Harding Park à San Francisco.

Jamais il n’a mené ce championnat à ses cinq participations précédentes.

«Oak Hill est très difficile. Je me demandais bien comment je pouvais briser la normale à certains de ces fanions. Heureusement, je suis parvenu à jouer solidement. J’ai trouvé beaucoup d’allées et j’ai callé de bons roulés, a expliqué celui qui avait gagné à Winged Foot sur un parcours similaire.

«Cette fois le test est différent. Si tu frappes bien des tertres et que tu maîtrises tes fers, tu peux bien faire par ici. Sinon, ce parcours peut être méchant très rapidement si tu ne frappes pas avec précision.»