De la fête nationale au Festival Western de St-Tite: un été occupé pour la drag-queen Rita Baga

À peine revenue de Los Angeles, Rita Baga se prépare déjà à reprendre la route pour les prochains mois avec des escales prévues de Montréal à Bruxelles, en passant par Laval et Saint-Tite. Premier arrêt: l’Espace St-Denis pour la première édition de l’événement Exclam.

Non, Rita Baga ne chôme pas. Loin de là, même. En plus de poursuivre sa tournée Créature, la drag-queen québécoise participait le week-end dernier à RuPaul’s DragCon de Los Angeles. Cet événement très couru réunissait plus d’une centaine de personnalités de l’écurie World of Wonder, maison de production derrière RuPaul’s Drag Race et ses multiples déclinaisons internationales.

Des centaines de fans y ont fait la file pour rencontrer Rita Baga, la reconnaissant à titre de candidate de Canada’s Drag Race, certes, mais également comme l’animatrice de Drag Race Belgique. La première saison de cette édition du pays plat s’est bouclée en avril avec le couronnement de Drag Couenne.

Alors que l’annonce de la présence de Rita Baga aux commandes avait divisé les fans – certains auraient préféré voir une artiste belge en présider le panel –, la Québécoise a pu pousser un soupir de soulagement au fil des rencontres avec le public du DragCon.

«C’est complètement fou. J’ai rencontré des centaines de personnes en deux jours, je n’ai même pas eu le temps de prendre de pause. On sait que les fans de Drag Race peuvent être toxiques sur le web, mais je n’ai eu que de bons commentaires tout le week-end. C’est flatteur. Et c’est encourageant», raconte-t-elle.

Boom Bap!

Au moment de son entretien avec Le Journal, Rita Baga mettait les touches finales au spectacle Boom Bap, présenté vendredi soir dans le cadre de la première édition d’Exclam. Mis sur pieds par le producteur suisse Grégoire Furrer et sa conjointe québécoise, Chloée Coqterre Bernier, ce nouveau joueur en matière d’humour au Québec est destiné à devenir un rendez-vous annuel.

Alors, à quoi s’attendre de Boom Bap? Difficile à dire puisque le spectacle misera beaucoup sur l’improvisation – et «la dérape», précise Rita Baga – en alliant musique et humour. La drag queen tricotera les différents numéros présentés par ses quatre invités: Simon Boulerice, Caroline Vigneaux, Noman Hosni et Soraya Garlenq.

«On s’est donné beaucoup de latitude pour ce spectacle; il peut autant durer 45 minutes qu’une heure et demie. Mon mandat, c’est de rester à mi-chemin entre le lâcher pris et le contrôle. C’est le genre de chose que j’adore faire», explique-t-elle.

Une fois l’expérience Boom Bap bouclée, Rita Baga ne pourra pas forcément souffler, tant son horaire demeure chargé pour les mois à venir.

Fête nationale

En effet, elle animera dans quelques semaines le grand spectacle de la fête nationale à Laval, événement réunissant Brigitte Boisjoli, Claudia Bouvette, Gab Bouchard, Laura Niquay, Lou-Adriane Cassidy, Martha Wainwright et Michel Rivard, pour ne nommer que ceux-ci.

«C’est probablement le plus gros show extérieur de ma carrière avec une vingtaine d’artistes sur scène», précise-t-elle.

Elle tiendra également à nouveau les rênes de la tradition Drag Superstars, en août, présentée dans le cadre de Fierté Montréal. Pour l’occasion, Rita Baga accueillera sur l’esplanade du Stade olympique les Aquaria, Yvie Oddly, Kerri Colby, Heidi N Closet, Gisèle Lullaby, Jimbo, Drag Couenne et autres Vanessa van Cartier de ce monde, en plus d’une poignée de drag-kings locaux.

Puis, le mois suivant, c’est aux commandes d’une soirée bingo qu’on la retrouvera lors d’une première présence au Festival western de St-Tite.

Et Drag Race Belgique dans tout ça? Une deuxième saison a bel et bien été confirmée, mais Rita Baga est tenue au secret quant aux dates de tournage.

«Le casting est toujours ouvert, alors tout ce que je peux dire, c’est que le tournage ne commence pas demain. Mais ça s’en vient», avance-t-elle.