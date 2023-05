L’Agora dévoile le reste de sa programmation monstre pour cet été

Après les confirmations des visites de Charlotte Cardin, Milky Chance, Alter Bridge, Paul Piché, Jolène and the Gambler et de l’Australian Pink Floyd Show, l’Agora du Port de Québec a dévoilé le reste de sa programmation estivale.

Une programmation qui s’étendra du 27 mai au 16 septembre.

FLIP Fabrique s’installera dans l’amphithéâtre situé en bordure du fleuve du 25 au 31 juillet. La troupe de cirque de Québec y présentera un tout nouveau spectacle gratuit intitulé Vacances.

L’humoriste Mathieu Dufour présentera, le 21 juillet, son spectacle Beau temps, Mauvais temps.

Mario Beauregard/Agence QMI

Le 29 juillet, une grande soirée festive sera à l’honneur avec l’événement Fiesta Latina. Le DJ Rafael, Guillermo Saldana, son spectacle Rumba Caliente et plusieurs surprises seront de cette soirée qui célébrera la culture latine.

Le basketball sera de retour à l’Agora, du 18 au 20 août, avec l’événement Challenger 3X3 qui réunira les meilleurs joueurs du monde de cette discipline.

Le Festival celtique de Québec, avec Yves Lambert et le Grand Orchestre, sera à l’Agora le 9 septembre, tout comme le Festival Envol et Macadam qui présentera, les 15 et 16 septembre, sa 26e édition.

La SuperFrancoFête a été présentée pour la toute première fois, l’été dernier, à l’Agora. Les détails entourant ce grand spectacle gratuit seront dévoilés au cours des prochaines semaines.