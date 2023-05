Déménagement des Coyotes: les prédictions des preneurs aux livres

La possibilité d’un déménagement des Coyotes de l’Arizona est un sujet qui se retrouve sur toutes les lèvres depuis quelques jours. Les preneurs aux livres ont rapidement fait leurs prédictions et ça n’augure pas bien pour Québec.

Les chances de voir les Coyotes devenir les Nordiques sont très minces selon Bookies.com. En effet, la cote du site de paris en ligne est de +1200, soit 7,7 % de probabilités.

La ville favorite, et de loin, est Houston (+150). La localité texane fait partie des discussions depuis plusieurs années. Aux États-Unis, viennent ensuite Kansas City (+450), Atlanta (+550) et Milwaukee (+850).

Si Québec ne parvient pas à attirer la Ligue nationale de hockey (LNH), une autre ville canadienne pourrait le faire. Toronto (+475) et sa banlieue semblent la région privilégiée en cas de déménagement au nord de la frontière.

Finalement, Bookies.com évalue à 10 % les chances de voir les Coyotes s’installer ailleurs que dans les villes évoquées précédemment. Des endroits comme Salt Lake City, Sacramento, Hartford ou encore Oklahoma City ont déjà été mentionnés.

Rester en Arizona?

Évidemment, une autre option pour les Coyotes serait de demeurer en Arizona, où le hockey s’est beaucoup développé au cours des dernières années. Le magazine «The Hockey News» a rapporté jeudi que depuis le passage d’Auston Matthews dans les rangs juniors de l’État, de 2011 à 2013, les inscriptions au hockey ont doublé.

Maintenant que la piste de Tempe semble effacée et que les Coyotes sont persona non grata à Phoenix, que reste-t-il? Un retour à Glendale semble peu probable, mais une autre ville du désert aurait été contactée.

Selon la chaîne de télévision Arizona’s Family, Mesa serait dans les plans. Les «Yotes» se seraient renseignés auprès de la Ville, mercredi soir, après le résultat du vote populaire qui a relégué aux oubliettes un projet d’aréna à Tempe.

Le site du centre commercial Fiesta, un établissement situé à l’est de Mesa, aurait attiré l’attention de l'organisation de la LNH. Depuis plusieurs années, la Ville souhaite faire quelque chose de la bâtisse afin de revitaliser le quartier.

Réaction rapide

Sans mentionner les Coyotes, Mesa a fait connaître son intérêt par voie de communiqué, jeudi.

«En plus d’être situé sur un site-clé du district [de Fiesta], le Fiesta Mall est aujourd'hui l'un des plus beaux ensembles immobiliers urbains de la vallée. Il est immense, adjacent à trois autoroutes principales et à seulement 20 minutes de deux aéroports majeurs.»

«Nous sommes impatients de travailler avec le propriétaire sur des propositions visant à apporter diverses utilisations au site Fiesta Mall et une activité économique durable et dynamique à long terme dans le quartier Fiesta», a écrit la Ville de Mesa.

Comme à Tempe, la construction d’un amphithéâtre à Mesa nécessiterait un référendum.

Il faudra au moins attendre quelques années avant un possible déménagement à cet endroit, puisque les Coyotes ont confirmé qu’ils continueraient d’utiliser le Mullett Arena la saison prochaine. L’équipe est liée contractuellement à l’aréna des Sun Devils de l’Université Arizona State jusqu’en 2024-2025.