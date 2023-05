PETIT, Aldo



À Chambly, le 22 mars 2023, à l'âge de 92 ans, est décédé Aldo Petit, époux de feu Louise Le Pellée.Il laisse dans le deuil ses enfants: Carole-Anne (Serge Bélanger), Mario (Jocelyne Deland), Lyne, Marlène (André Robitaille), Marc (Josianne Tardif) et Martin (Sophie Poulin); ses petits-enfants: Guillaume (Chanez Narimen), Gabrielle, Frederick (Jean-Simon), Emmanuelle (Mathieu), Marc-Antoine, Pascale, Florence (Albert), Lucas, Naomie (Julien), Jérémy, Julien, Justine, Camille, Alexandre et Maxime; ses arrière-petits-enfants; son frère Aurèle, ses belles-soeurs: Jeanne, Claudette (Gordon), Dolorès (Joe) et Marguerite ainsi que neveux, nièces, parents et amis.La famille recevra les condoléances au Jardin Urgel Bourgie, 8145 chemin de Chambly, St-Hubert (au sud de l'autoroute 30, sortie 73)le vendredi 19 mai 2023, de 14h à 17h et 19h à 21h, le samedi 20 mai 2023, à compter de 11h, suivi de la célébration à 14h, à la chapelle du complexe.Des dons à la Société Alzheimer seraient appréciés.