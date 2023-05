PHÉNIX MOQUIN, Lise



1937 - 2023

À Châteauguay, le 27 avril 2023, à l'âge de 86 ans, est décédée Madame Lise Phénix, épouse de feu Monsieur Fernand Moquin.



Elle laisse dans le deuil ses enfants Jean (Diane), Claire (Gérard) et Luc (Renée), ses quatre petits-enfants Christelle, Jean-François, Audrey et Yan, ses arrière-petits-enfants Xavier et Mylan, ses frères et soeurs, ainsi que plusieurs parents et amis.



La famille recevra les condoléances le samedi 20 mai 2023 de 10h à 12h et de 13h30 à 16h au complexe funéraire:









Une réunion de prières aura lieu le samedi 20 mai 2023 à 16h.