LEFEBVRE, Alain



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de monsieur Alain Lefebvre, survenu le 28 avril 2023, à l'âge de 69 ans.Il laisse dans le deuil sa femme Gislaine Tremblay, ses enfants Simon et Sébastien, ses deux petits-enfants Éliane et Émile, sa mère Thérèse Robitaille, ses soeurs Guylaine (Martin) et Michèle (feu Yvon), ses frères, feu Jean-Pierre, Yves et Yvan, ses neveux et nièces, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le lundi 22 mai 2023, de 15 h à 17 h à la :Et une cérémonie y sera célébrée de 17 h à 18 h, suivie d'un repas pour la famille et les amis de 18 h à 20 h.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation du CHUM.La famille tient à remercier l'équipe des soins intensifs du CHUM qui a donné un service exceptionnel.