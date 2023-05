«Il n'y a pas de panacée» à la guerre en Ukraine, selon l'émissaire chinois à Kyïv

L'émissaire de la Chine pour l'Ukraine Li Hui, en visite à Kyïv, a déclaré jeudi qu'il n'existe pas de remède miracle pour mettre fin à la guerre en Ukraine, tout en appelant Kyïv et Moscou à engager des pourparlers.

«Il n'y a pas de panacée pour résoudre la crise et toutes les parties doivent (...) bâtir une relation de confiance mutuelle et créer les conditions pour arrêter la guerre et dialoguer», a insisté M. Li, selon un communiqué du ministère chinois des Affaires étrangères.

En visite depuis mardi en Ukraine, M. Li s'est notamment entretenu avec le ministre ukrainien des Affaires étrangères Dmytro Kuleba.

Il est le plus haut responsable chinois à s'être rendu en Ukraine depuis le début de l'offensive russe en février 2022.

Lors de ses échanges avec des responsables ukrainiens, M. Li a également souligné que la Chine «continuerait à fournir une assistance à l'Ukraine dans la mesure de ses capacités».

Son voyage, destiné à promouvoir un règlement politique de la guerre, doit également le mener en Pologne, en France (en début de semaine prochaine), en Allemagne et en Russie.

La Chine, proche partenaire de Moscou, n'a jamais condamné publiquement l'invasion russe.

Pékin a en revanche proposé en février un plan en 12 points pour mettre fin à la guerre, vu avec scepticisme par les Occidentaux, et son président Xi Jinping s'est rendu à Moscou en mars, apportant un soutien symbolique à Vladimir Poutine face aux Occidentaux.