Il utilise des microprêts à haut taux d’intérêt qui l’endettent davantage

Les microprêts sont de plus en plus populaires auprès des personnes qui ont peu d’options de crédit à leur disposition. Avec tous les inconvénients et dangers qui accompagnent ce type de prêts...

Mathieu, 32 ans et célibataire, s’est retrouvé au chômage il y a quelques mois. Il travaille actuellement comme commis dans un entrepôt à 18 $ l’heure, le seul emploi qu’il a réussi à trouver rapidement. Il gagne 2514 $ net par mois, ce qui est loin de suffire pour boucler son budget.

En effet, il a besoin d’une voiture, car il réside à 25 km de son lieu de travail et il n’y a pas de transport en commun dans sa région. Son véhicule date de 2018, et il doit encore rembourser 28 500 $ sur son prêt auto. Il vit dans un logement modeste qui lui coûte 750 $ mensuellement.

« Une fois payés mon loyer et mon prêt auto, il ne me reste que 950 $ par mois pour vivre. Je n’y arrive pas compte tenu de mon niveau d’endettement », se désole Mathieu.

Le piège du crédit parallèle

En plus des dettes reliées à son véhicule dont la perte pour l’institution financière est estimée à 7000 $, il doit aussi près de 16 000 $ à des compagnies de télécommunications et plusieurs microprêts. Les agences de recouvrement sont entrées dans la danse et ne cessent de le harceler.

Mathieu a contracté ces prêts pour tenter de pallier le manque à gagner après sa perte d’emploi, notamment pour conserver son véhicule. Mais ce faisant, il s’est retrouvé coincé dans une spirale d’endettement et incapable de s’en sortir.

Pierre Fortin, syndic autorisé en insolvabilité et président de Jean Fortin et Associés, a pu constater chez nombre de ses clients la croissance des dettes reliées à des microprêts. Ces derniers varient de 500 à 2000 $ et certaines personnes en cumulent parfois jusqu’à une dizaine !

Une catastrophe quand on connaît le mode de fonctionnement de ces fameux prêts.

« Par exemple, Mathieu a contracté un microprêt de 750 $. En ajoutant les “frais d’adhésion et commission” de 375 $ et un taux d’intérêt de 23 %, en 12 mois, le prêt lui coûtera 520,03 $, soit presque autant que le montant emprunté », illustre Pierre Fortin.

« Ces dernières années, les entreprises de microprêt ont proliféré et de nombreux Québécois vulnérables financièrement y ont cherché une solution rapide à leurs problèmes. Pensant s’aider, ils se sont tournés vers le marché du crédit parallèle, ce qui n’est pas sans danger », prévient-il.

Reprendre le contrôle

Dans le cas de Mathieu, compte tenu de son niveau d’endettement, le syndic lui a recommandé de remettre son véhicule à l’institution financière prêteuse et de demander de l’aide à sa famille pour acheter une autre voiture moins coûteuse, afin qu’il puisse continuer à se rendre au travail.

Il a aussi choisi d’opter pour une faillite, plutôt que la proposition de consommateur, qu’il payera à raison de 170 $ par mois pendant neuf mois. Libéré de ses dettes et reprenant le contrôle de son budget, il aura donc enfin l’esprit tranquille et pourra se concentrer sur la recherche d’un poste mieux rémunéré.

Durant les neuf mois de sa faillite, durant les rencontres de suivi, il bénéficiera aussi des recommandations d’un conseiller pour l’aider à développer des habiletés en gestion budgétaire et éviter de se retrouver dans la même situation dans le futur.

Conseils

◆ Les microprêts ont un taux d’intérêt extrêmement élevé – 29 % voire davantage – et comportent des frais souvent mal identifiés tels que des « commissions », qui pèsent lourd sur la facture finale.

◆ Pour tenter de rembourser ces prêts, le consommateur multiplie les demandes de prêts supplémentaires ou d’emprunts sur les cartes de crédit.

◆ Un bon truc pour éviter d’y avoir recours ? Programmez un prélèvement automatique sur chacune de vos payes et déposez cette somme dans un compte bancaire distinct de votre compte courant. À raison de 25 $ par paye, au bout d’un an, vous aurez accumulé 650 $ !