Immigration francophone: un aveu d’échec pour le Québec

On ne s’en sort pas. Pour sauver le français au Québec, l’idée même d’accueillir exclusivement ou presque des immigrants ayant déjà une connaissance du français est, dans les faits, un aveu d’échec.

Pourquoi ? Parce que l’idée même suppose que les autorités politiques, tous paliers confondus, seraient incapables d’accueillir, intégrer et franciser les nouveaux Québécois avec une efficacité réelle.

Pensons-y bien. Comme constat, c’est sans pardon. S’agit maintenant de savoir si c’est de la lucidité ou du défaitisme. C’est fort probablement une combinaison des deux. Au sein même de la population québécoise, l’opinion sur le sujet en est d’ailleurs le parfait reflet.

Pas de consensus

Selon un sondage Léger/Le Journal publié mercredi, 47 % des répondants disent que le Québec «devrait accueillir uniquement des immigrants francophones», mais 45 % disent non. Pas de consensus ici.

Chez les francophones, la proportion le souhaitant monte à 57 %, mais on est encore loin d’une position fortement majoritaire.

Les Québécois semblent donc être nombreux à espérer que les politiques publiques et les ressources nécessaires soient consacrées à une meilleure intégration des nouveaux arrivants. La protection du français ne s’en porterait elle aussi que bien mieux.

Un sujet d’intérêt, mais mitigé

Pendant que le gouvernement de la CAQ parle souvent d’immigration, 24 % seulement des répondants au sondage disent que le sujet les touche «beaucoup», dont 28 % à peine des francophones.

Même la proportion de Québécois qui se sentent « beaucoup » touchés par l’état lamentable de leur système de santé serait sûrement plus élevée.

Conclusion: une proportion substantielle de Québécois semble être tout à fait consciente de la richesse qu’une immigration plus diversifiée sur tous les plans apporte déjà au Québec. Et ce, depuis longtemps.

Dans la mesure où, bien entendu, les décideurs politiques prenaient beaucoup plus encore les bons moyens, législatifs et financiers, pour assurer à terme une intégration et une francisation mieux réussies.