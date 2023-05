Jane Fonda nomme le réalisateur français qui a essayé de coucher avec elle

Jane Fonda a affirmé que le regretté réalisateur français René Clément lui avait demandé de coucher avec lui lors du tournage leur thriller de 1964, Les Félins.

• À lire aussi: À 85 ans, Jane Fonda confie qu’elle est plus heureuse que jamais

• À lire aussi: «Club de lecture: le chapitre suivant»: elles sont increvables et c’est tant mieux!

Lors de son apparition dans Watch What Happens Live, elle a été invitée par l'animateur Andy Cohen à nommer «un homme à Hollywood qui a essayé de vous séduire et que vous avez repoussé».

L'actrice oscarisée a rapidement répondu: «Le réalisateur français René Clément».

Elle a poursuivi: «Il voulait coucher avec moi parce qu'il a dit que le personnage devait avoir un orgasme dans le film et qu'il avait besoin de voir à quoi ressemblaient mes orgasmes. Il l'a dit en français et j'ai fait semblant de ne pas comprendre.»

L'actrice de 85 ans a alors ironisé: «J'en ai des histoires pour toi, mon grand, (mais) on n'a pas le temps.»

Au moment du tournage, René Clément avait 51 ans et Jane Fonda en avait 27. Le cinéaste, qui a remporté le prix du meilleur réalisateur au Festival de Cannes en 1949, est décédé en 1996 à l'âge de 82 ans. Jane Fonda est actuellement en tournée promotionnelle pour son nouveau film Book Club: The Next Chapter, avec également Diane Keaton, Mary Steenburgen et Don Johnson, qui devrait sortir dans les salles françaises le 30 août prochain.