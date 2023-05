La CBC est-elle un cas désespéré?

C’est évident qu’à cette question, Pierre Poilievre, chef du Parti conservateur, répondrait oui. En majuscules même!

Il ne serait pas le seul. Une majorité d’anglophones abonderait dans le même sens si on se fie aux cotes d’écoute anémiques de la CBC. Le réseau anglais n’arrive même plus à maintenir un auditoire de 5%. C’est quatre à cinq fois moins que l’auditoire de Radio-Canada.

Malgré des chiffres aussi désespérants, seuls les citoyens du Manitoba et de la Saskatchewan souhaitent majoritairement qu’on mette la clé dans la porte de la CBC. Dans le reste du pays, les «pour» et les «contre» sont à égalité. Si on me posait la même question, je répondrais que la CBC est vraiment un cas désespéré... à moins qu’on effectue des changements majeurs, qui me semblent improbables.

Il faudrait d’abord «détorontiser» la CBC, mais comment y arriver lorsqu’une situation dure depuis des décennies? Même les Ontariens qui vivent en région ne se reconnaissent plus dans le réseau dont le cœur bat rue Front, à Toronto. Rue Front, à l’exception de ce qui grouille et grenouille à Ottawa, on n’est pas intéressé à ce qui se passe ailleurs au pays.

UN CERTAIN RICHARD STURSBERG

Là-dessus, le réseau français n’a pas de leçons à donner. Il est aussi montréalais que le réseau anglais est torontois. La différence, c’est que le Québec est tissé serré et que Montréal est pour tous les Québécois à la porte d’à côté. Les Canadiens de Halifax, eux, sont à 1260 km de Toronto et ceux de Vancouver à 4375 km!

Il y a une quinzaine d’années, Richard Stursberg s’est retrouvé à la tête du réseau anglais après avoir dirigé Téléfilm et l’Association des câblodistributeurs. L’homme n’est pas sans prétention, mais il connaît la télévision par cœur. Il ne manque ni d’audace ni d’autorité. Durant les six ans qu’il passe à la direction de la CBC, il ne se fait pas d’amis, mais il s’attaque à la tronçonneuse aux émissions que personne ne regarde. Il entreprend de les remplacer par des séries originales «made in Canada».

«SHAKER LES COLONNES DU TEMPLE»

Il est le premier patron de la CBC à lorgner du côté du réseau français. Il fait adapter des séries québécoises à succès comme 19-2, Rumeurs et Les hauts et les bas de Sophie Paquin. C’est sous sa direction que les séries Heartland (qui en est à sa 16e saison), Little Mosque on the Prairie, Dragon’s Den (qui en est à sa 17e saison), The Rick Mercer Report, Battle of the Blades et d’autres voient le jour.

L’effet rassembleur de ces séries met fin momentanément à l’érosion de l’écoute, mais la baisse reprend de plus belle. Depuis, malgré quelques séries coûteuses comme The Porter ou Anne with an E, l’auditoire se réduit comme peau de chagrin.

De toute évidence, comme dirait un certain ministre Dubé, il faut «shaker les colonnes du temple» de la CBC. Il y a quelques semaines, le même Stursberg a proposé de transformer le réseau anglais en service de vidéo à la demande. À la Netflix, par exemple. Les 600 à 700 millions qu’on économiserait en fermant le réseau anglais serviraient mieux les Canadiens qu’un réseau qu’on ne regarde plus. Le nouveau service présenterait uniquement des séries dramatiques, des documentaires et des émissions pour enfants.

L’idée qui semble farfelue de prime abord vaut la peine qu’on l’explore plus avant.