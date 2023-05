Espace 400e: la magie des impressionnistes présentée en expérience immersive 3D à Québec

Présentée devant 50 000 spectateurs à Montréal, l’expérience immersive 3D La magie des impressionnistes s’arrêtera à l’Espace Quatre Cents à partir du 7 juin.

Les amateurs d’art pourront se plonger, à travers 100 œuvres, dans le Paris du 19e siècle. On retrouvera des projections d’œuvres de Seurat, Degas, Cézanne, Monet, Gauguin, Van Gogh, Renoir et autres et qui font partie des plus grands chefs-d’œuvre impressionnistes de l’histoire.

Photo fournie par Jacques Ouimette

Les projections en 3D seront accompagnées par une trame sonore avec des musiques et des chansons de Debussy, Ravel, Piaf, Aznavour et Mouskouri et des extraits de films d’archives de cette époque.

Tous les détails sont en ligne sur Lamagiedesimpressionnistes.com