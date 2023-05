La ministre Déry veut que les universités bannissent Huawei

La ministre de l’Enseignement supérieur Pascale Déry souhaite que les universités bannissent Huawei, mais deux d’entre elles refusent de fermer la porte à un partenariat éventuel avec le géant chinois des télécommunications.

En entrevue avec notre Bureau d’enquête, la ministre Déry a dit prendre «très au sérieux» l’enjeu de l’espionnage dans les universités et s’attendre à ce que le milieu universitaire ne travaille plus avec Huawei.

«Avec tout ce qui a été dit au cours des derniers mois, oui, les universités doivent cesser ces ententes-là. [...] Les universités sont en train, une à une, de rompre leurs ententes et pas juste au Québec, à l’extérieur aussi», a-t-elle dit.

Comme nous l’avons écrit dans nos pages au cours des dernières semaines, six des 18 universités québécoises ont des liens avec Huawei. Certaines mènent des recherches privées avec la compagnie ou partagent la propriété intellectuelle de découvertes via le dépôt de brevets communs.

Elles gardent la porte ouverte

Contrairement à d’autres universités québécoises qui nous ont confirmé avoir décidé de bannir définitivement Huawei, l’Université Laval et Polytechnique n’écartent pas la possibilité de signer d’autres partenariats de recherche avec la compagnie soupçonnée d’espionnage et qui a été exclue l’an dernier du développement du réseau 5G.

L’Université Laval a eu un contrat privé en 10 ans avec Huawei, comme elle l’a indiqué à notre Bureau d’enquête. C’était son dernier, dit-elle. Mais la porte demeure ouverte pour des projets de recherche subventionnés après une évaluation des risques pour la sécurité nationale . Quatre projets de recherche d’un budget de plus de 10 M$ sont en cours avec Huawei à l’université.

Polytechnique démontre encore plus d’ouverture: les projets privés de recherche continueront d’être évalués au «cas par cas». «Nous n’irons pas de l’avant si nous ne sommes pas en mesure d’évaluer les risques de façon satisfaisante», a indiqué la porte-parole Annie touchette.

L’établissement a présentement un projet de recherche confidentiel en cours avec Huawei.

Prêtes à tourner la page

La présence de Huawei dérange de plus en plus dans les universités. À la suite de nos reportages, le ministre fédéral de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie François-Philippe Champagne a déclaré en avril que les «informations rapportées [...] sur nos institutions d’enseignement supérieur sont troublantes» et qu’il fallait être «prudent» dans les partenariats internationaux.

La ministre Déry abonde dans le même sens. «Tout ce qui a été publié dans les dernières semaines soulève des inquiétudes. [...] On est sur la bonne voie. Nos fonds de recherche ne financent plus les partenariats à risque», assure-t-elle.

Au début du mois de mai, l’Université de Waterloo, l’une des plus prestigieuses au pays, a annoncé qu’elle mettait fin à son partenariat avec Huawei pour «sauvegarder la recherche scientifique», une décision saluée par le ministre Champagne.

Au Québec, les universités McGill, Concordia, l’Université de Montréal et l’Institut national de recherche scientifique, qui ont reçu des dons ou avaient des recherches en cours avec Huawei, nous ont tous confirmé qu’ils n’effectueraient plus de partenariats avec la compagnie chinoise.