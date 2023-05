La série «On est rendu là» d’Unis TV: faire briller de jeunes modèles différents

Des jeunes qui assument pleinement leur différence et qui sont libres sont mis en vitrine dans la série On est rendu là, qui débarque sur Unis TV ce vendredi.

Portés par les animateurs Vanessa Duchel, Jordan Dupuis et Anne-Lovely Étienne, les 10 épisodes proposent des modèles aux jeunes (et moins jeunes), afin de les inciter à embrasser leur singularité ou tout simplement qui ils sont.

Les téléspectateurs pourront ainsi voir qu’ils ne sont pas seuls dans leur façon de vivre et d’être, la télé nous renvoyant de moins en moins une image standardisée, formatée et homogène. Fort heureusement d’ailleurs et d’aucuns diront qu’il était grand temps.

Dans la série produite par Roméo & fils et réalisée par Xavier Havitov et Gabriel Lajournade, il est notamment question d'image corporelle, de religion, de spiritualité, d’identité de genre, d’entrepreneuriat, d’environnement et de sexualité. Un thème est mis de l’avant par épisode, à travers lequel chaque animateur rencontre un protagoniste.

En tout, 30 jeunes de 14 à 25 ans se prêtent au jeu. Ils sont courageux dans la mesure où ils foncent sans se soucier du regard d’autrui. Ils sont décomplexés, forts et ambitieux de maintenir leur indice de bonheur élevé, leur équilibre aussi. Les ados, les jeunes adultes et les plus âgés y trouveront des exemples de réussite et des gens qui n’ont pas le temps, ni l’intérêt, de se soucier du jugement des autres.

La chanteuse et créatrice de contenu Vanessa Duchel a manqué de modèles inspirants dans sa jeunesse, elle qui a toujours été ronde. En participant à cette série, la femme de 34 ans a ajouté des outils à son coffre et continue, des mois après la fin des tournages, à être habitée par les rencontres qu’elle a faites, tant elle a été inspirée par les jeunes.

«On est rendu là, la preuve étant qu’il y a des jeunes qui s’assument de plus en plus, il y a des jeunes qui se font confiance malgré les standards de beauté. C’est vraiment important d’avoir des modèles. Quand j’étais jeune, mon seul modèle c’était Sarah Michelle Gellar dans Buffy contre les vampires, je voulais vraiment être là, mais ça aurait été impossible à ce moment-là d’avoir une grosse fille qui se bat contre les vampires», a raconté Vanessa Duchel, qui a été approchée par Jordan Dupuis et Anne-Lovely Étienne, dont On est rendu là est l’idée originale.

L’équipe a multiplié les rencontres à Montréal, Québec, ainsi que dans plusieurs régions de la Belle Province, de l’Île-du-Prince-Édouard et de l’Ontario.

«Les jeunes que j’ai rencontrés pour la série sont tellement allumés, ils ont beaucoup d’idées, d’espoir, tandis que moi à leur âge – on n’avait pas accès à autant de modèles qu'aujourd'hui avec internet – je n’avais pas accès à des modèles. La seule issue c’était de devenir mince», a-t-elle ajouté, disant se faire de plus en plus confiance, elle qui s’est restreinte dans sa vie en raison de son poids, notamment dans le sport. «Ça prend un détachement par rapport à ce que la société nous impose.»

Vanessa Duchel, qui a été révélée à Star Académie en 2009, a fait une apparition éclair dans le film Bungalow, de Lawrence Côté-Collins. Elle continue de créer des contenus web, en plus de développer une websérie sur la communauté LGBTQ+ et de plancher sur un balado sur les «pires dates».

Le premier épisode d'On est rendu là est diffusé le vendredi 19 mai, à 19 h, sur Unis TV. Le projet est complété par un balado en six épisodes qui sera notamment disponible sur Radio-Canada OHdio.