La veuve d’Henri Richard emportée par le cancer

Lise Richard, la veuve de l’ancien joueur du Canadien Henri Richard, est décédée des suites d’un cancer du côlon le 11 mai dernier à l’âge de 86 ans.

Comme l’a rapporté jeudi le chroniqueur Marc De Foy, du «Journal de Montréal», ce départ signifie la disparition complète du quatuor que le couple formait avec Maurice et Lucille Richard.

Avant la mort du «Pocket Rocket» le 6 mars 2020, Lise Richard a passé la quasi-totalité de sa vie avec son défunt mari qu’elle a connu à l’âge de six ans et avec qui elle a eu cinq enfants : Michèle (Jean Parenteau), Gilles (Noëlla Poirier), Denis (Lise Therriault), Marie-France (Yves-Albert Desjardins) et Nathalie (Daniel Goulet).

«On était toujours ensemble, avait-elle déjà dit, comme l’a indiqué Le Journal. Il venait me voir à la maison. Je le trouvais beau. Il ne parlait pas beaucoup, mais moi, oui!»

«On était jeunes, donc il arrivait que nos routes se séparent à l’occasion. On se laissait, on reprenait. Mais je n’aurais jamais pensé que l’on se marierait un jour.»

Le couple a vu ses cinq enfants lui donner 10 petits-enfants et six arrière-petits-enfants.

Tel que souhaité par Lise Richard et précisé sur le site memoria.ca, «la famille se réunira en toute intimité», mais acceptera en sa mémoire un don à la Société canadienne du cancer.