Le texte d'une ex-députée fait mal paraître la CAQ

Ses adversaires le martèlent dès qu’ils en ont l’occasion: la CAQ est un parti, un gouvernement, où la communication et le marketing sont omniprésents.

Cette fois, ça vient d’Émilie Foster, ancienne députée du parti de François Legault de 2018 à 2022. Elle fut aussi vice-présidente du parti et conseillère à la recherche dans l’opposition.

Le marketing politique, elle connaît. Elle y a consacré une thèse de doctorat. Et c’est le sujet de son enseignement et de ses recherches depuis qu’elle est devenue professeure associée à l’Université Carleton en Ontario après la politique active.

Texte percutant

Elle a publié hier dans la revue «Option politique» un texte percutant sur la manière dont le marketing nuit à la démocratie: «Les partis doivent se rappeler qu’ils font de la politique, pas du marketing. Les débats sont sains, nécessaires et doivent être encouragés, même si cela signifie de perdre quelques votes à la prochaine élection.»

Les derniers congrès des partis au pouvoir (CAQ à Québec et le PLC) se sont déroulés dans une quasi-absence de débats.

Dans son texte, Mme Foster ne parle pas explicitement de la CAQ, puisque le phénomène enserre selon elle tous les partis. L’environnement médiatique actuel a induit une atmosphère de «campagne permanente» où la logique du marketing règne perpétuellement. Or, «le marketing amène le contrôle excessif de l’image, donc on est sur une politique de contrôle constante», m’a dit Mme Foster lorsque je l’ai jointe au téléphone.

3e lien

Exemple? L’abandon de la promesse phare du 3e lien autoroutier Québec-Lévis: «Les députés ont été avisés à la toute dernière minute, après les maires! Cela révèle les logiques de centralisation à l’œuvre.»

Faire miroiter, pendant la campagne, la réalisation du 3e lien participait aussi de l’approche marketing: «Séduire l’électorat [...], s’assurer de gagner un certain nombre de comtés et après ça [...] — on a les chiffres en main — on sait que ça aura de l’impact sur quelques comtés, alors que sur d’autres, ce sera nul ou même positif.»

Le contrôle du message pour les députés d’arrière-ban d’un parti au pouvoir n’a jamais été aussi serré. Même derrière les portes closes du caucus. En théorie, les élus y sont libres. «Et François Legault nous le répétait.» Mais des membres du personnel de cabinet y assistent désormais en très grand nombre. «C’est intimidant pour les élus», qui préféreront se taire, de peur d’être catalogués.

Mme Foster elle-même confie qu’elle aurait bien aimé s’exprimer sur «les multiples enquêtes concernant l’éthique de Pierre Fitzgibbon», qu’elle dit beaucoup apprécier par ailleurs. Mais la ligne de parti l’a contrainte de «voter contre un rapport de la commissaire à l’éthique», déplore-t-elle.

Des solutions, pour régénérer le débat partisan, il y en a :

• Que le personnel politique soit absent du caucus;

• Qu’une réforme parlementaire soit adoptée pour donner un meilleur rôle aux élus;

• Que les médias cessent de traiter toute note discordante comme une «trahison incroyable».

Elle insiste sur ce dernier point. Sa sortie ne découle aucunement de quelque désir de vengeance, mais bien d’une volonté d’améliorer les choses.