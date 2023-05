Les Alouettes pourraient miser sur leur propre Cole Caufield

Les amateurs de sports ont souvent un faible pour les athlètes de petite taille. On le voit chez le Canadien avec Cole Caufield, tandis que les Alouettes pourraient bien compter sur Tyler Snead pour la prochaine saison.

Snead, qui mesure 5 pi 7 po et pèse 174 livres, jure parmi les nombreux receveurs de passes américains qui tentent de faire leur place au présent camp d’entraînement des Alouettes, à Trois-Rivières. Mieux que quiconque, il sait que son poste n’est pas gagné, même si les dirigeants tiennent de bons mots à son égard jusqu’à présent.

«Je n’ai pas été gâté au niveau génétique, mais mon père m’a toujours dit, en grandissant, de ne pas ressentir un sentiment d’infériorité, d’en faire plutôt une motivation et démontrer du courage, a indiqué l’athlète de 23 ans, qui est originaire de Raleigh, en Caroline du Nord. J’ai toujours gardé ça en tête et je joue au football comme si je mesurais 6 pi 4 po. Dans la réalité, à 5 pi 7 po, je dois quand même faire le sale travail en bloquant mes adversaires et je suis correct avec ça. Je travaille le plus dur possible sur chaque jeu.»

Si la comparaison avec Caufield s’impose en raison d’une taille et d’un poids similaires, Snead avoue également aimer le hockey. Il suit d’ailleurs les prouesses des Hurricanes depuis le début des séries éliminatoires.

«J’aime le hockey et nous sommes maintenant en finale de l’Est, a-t-il fait remarquer, avec le sourire. Je vais tenter de regarder les prochains matchs le plus possible. J’espère qu’ils vont gagner la Coupe Stanley. Nous avons un bon entraîneur avec Rod Brind’Amour. J’ai d’ailleurs joué au baseball contre son fils quand j’étais plus jeune.»

Un précieux ballon à la maison

Pour revenir à sa propre carrière au football, Snead a représenté les Pirates de l’Université East Carolina de 2018 à 2021. Il a par ailleurs rejoint les rangs des Steelers de Pittsburgh, dans la NFL, durant le calendrier préparatoire de 2022. Au sommet de ses précieux souvenirs, il a inscrit un touché gagnant contre les Jaguars le 20 août, à Jacksonville, sur une passe du quart-arrière Mason Rudolph, avec moins de deux minutes à écouler au quatrième quart.

«C’était une belle expérience, à mon deuxième match préparatoire, j’ai marqué le touché gagnant et ma famille était là, a-t-il raconté. C’était un rêve qui devenait réalité et ç’a été un moment spécial pour mon père et moi. J’ai d’ailleurs gardé le ballon.»

«En bout de ligne, je veux simplement jouer au football, peu importe où, et je veux saisir cette opportunité avec les Alouettes», a rapidement ajouté Snead.

Vive les départs en mouvement!

Une règle spécifique à la Ligue canadienne de football (LCF) pourrait d’ailleurs aider l’Américain à s’imposer. Il peut effectivement se servir de sa grande vitesse pour tromper la défensive, car les receveurs du circuit Ambrosie, contrairement à la NFL, peuvent se mettre en course lors des séquences à l’attaque avant même que le ballon soit levé.

Martin Chevalier / JdeM

«Je savais que certaines règles étaient différentes dans la Ligue canadienne et je me sens de plus en plus à l’aise avec les départs en mouvement et le football à trois essais, a-t-il reconnu. J’aime ça. Je comprends un peu mieux le jeu et j’en suis excité.»

Autrement, Snead peut être une option à titre de spécialiste des retours de botté. Il accompagne d’ailleurs Chandler Worthy à cette position durant le présent camp d’entraînement.

«Chandler m’aide beaucoup dans ce rôle, a noté Snead, suggérant que ce poste appartenait d’office à Worthy. Peu importe la façon dont je pourrais aider l’équipe, je vais le faire.»