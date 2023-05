Les autorités mexicaines retrouvent 40 migrants qui avaient été enlevés

Les autorités mexicaines ont retrouvé 40 migrants qui avaient été enlevés par un groupe armé lundi alors qu'ils voyageaient à bord d'un autocar dans le nord-est du Mexique, ont-elles annoncé jeudi.

Les migrants ont été localisés entre mardi et mercredi à la limite des États de San Luis Potosí et Nuevo León, dans le nord du pays, a annoncé le secrétaire à la Défense Luis Cresencio Sandoval lors d'une conférence de presse.

Neuf migrants, qui appartenaient au même groupe, avaient été retrouvés lundi errant sur une route entre Matehuala, dans l'État de San Luis Potosí, et Saltillo, dans le Coahuila.

«Les 49 migrants sont 23 hommes, 15 femmes, six garçons et cinq filles», a indiqué M. Sandoval, précisant qu'ils étaient originaires du Venezuela, du Honduras, du Brésil, d'Haïti et du Salvador.

Les deux chauffeurs de l'autocar sont toujours recherchés, ainsi que d'autres migrants qui ont disparu dans les mêmes conditions, a-t-il ajouté.

Selon les premiers témoignages, les migrants auraient été enlevés au moment où leur autocar faisait le plein d'essence à une station de service.

M. Sandoval a indiqué qu'aucune interpellation n'avait pu être réalisée pour le moment.

Selon les autorités et la compagnie de transport, les voyageurs étaient montés dans le bus à Tapachula, dans l'État du Chiapas (sud), porte d'entrée des migrants provenant d'Amérique centrale et du Sud et se rendant vers la frontière avec les États-Unis.

Selon la Confédération nationale des transporteurs, les ravisseurs avaient exigé une rançon de 1500 dollars par personne.

En avril, 35 personnes, dont des touristes mexicains et des migrants, avaient été enlevées alors qu'elles traversaient l'État de San Luis Potosí. Elles avaient été retrouvées à bord de cinq camionnettes, gardées par des hommes armés, dans une zone désertique.

Début mai, les autorités de l'État de Sonora (nord-est) avaient retrouvé 10 migrants colombiens qui auraient été enlevés au moment où ils tentaient de franchir la frontière avec les États-Unis.

Ce type d'incident s'est multiplié ces derniers mois avec la hausse du nombre de migrants tentant de se rendre aux États-Unis avant l’expiration d’une mesure adoptée pendant la pandémie pour verrouiller le pays. Activé en 2020, le dispositif qui a pris fin la semaine dernière a été remplacé par de nouvelles règles migratoires, dont des restrictions au droit d'asile.