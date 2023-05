Long congé: WestJet annule des vols au mauvais moment

La compagnie aérienne canadienne WestJet a annulé plusieurs de ses vols prévus juste avant le long week-end à cause d’un imbroglio avec ses pilotes qui se préparent à faire la grève.

Le deuxième plus gros transporteur du pays a donc décidé de clouer au sol la plupart de ses Boeing 737 et 787 en vue d’une possible grève de ses pilotes, qui se battent pour de meilleurs salaires, a rapporté Bloomberg.

Ce mouvement arrive à une période habituellement occupée pour les compagnies aériennes au Canada. Les négociations sont toujours en cours, mais aucun compromis n’a encore été trouvé pour le moment et la date limite est vendredi à 5 h, heure de Toronto.

WestJet Link et WestJet Encore, qui utilisent de plus petits avions pour des vols de ravitaillement, continueront d’opérer. La paralysie affectera cependant la branche «low cost» de WestJet, Swoop.

Les pilotes déplorent «un salaire déraisonnable qui pourrait avoir des conséquences permanentes et néfastes sur la viabilité financière du groupe», peut-on lire dans un communiqué.

Plus de 1800 pilotes réclament ainsi des salaires proches de ceux de leurs pairs américains. Rappelons qu’en février, Delta Air Lines a approuvé une augmentation de 34 % des salaires, dans le cadre d’un nouveau contrat sur quatre ans.