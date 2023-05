Long week-end: Couche-Tard offre des rabais sur l’essence, entre 16 h et 19 h

Les Québécois qui ont prévu de partir au chalet pour la longue fin de semaine peuvent profiter de rabais sur l’essence offert jeudi par le géant des dépanneurs et stations essence Couche-Tard.

Le détaillant propose ainsi des carnets de coupons permettant d'économiser 10 cents par litre d'essence dans plus de 500 magasins participants répartis dans 168 villes et municipalités du Québec, le jeudi 18 mai 2023, entre 16 h et 19 h.

Les carnets de coupons sont utilisables jusqu'à la fin de juillet 2023 et applicables sur un achat minimum de 25 litres d'essence et sur un maximum de 75 litres.

«Le long week-end de mai marque le début de l'été et nous souhaitons remercier nos clients», a déclaré Mélissa Lessard, Chef de service Marketing, Amérique du Nord chez Couche-Tard.

«Que ce soit à Laval, à Montréal, à Québec, à Sherbrooke ou à Gatineau, nos clients peuvent profiter de notre réduction de prix sur l'essence», a ajouté Mme Lessard.

Voici la liste des magasins participants.