Mélanie Maynard prête pour un été «Sucré Salé»

Pour marquer son arrivée aux commandes de Sucré Salé, Mélanie Maynard a réuni tous ses collaborateurs dans un chalet en Estrie, rendez-vous qui constitue le premier épisode de cette nouvelle aventure pour la dynamique animatrice.

Dans cet épisode spécial, le premier de la 22e saison, elle accueille ses 15 collaborateurs pour bâtir un esprit d’équipe fort, plusieurs nouveaux venus se joignant à l’équipe, soit Andréanne A. Malette, Alexandre Bisaillon, Mathieu Dufour, Geneviève Hébert-Dumont, Marthe Laverdière, Jean Michel Leblond, Dave Morissette, Patricia Paquin et Audrey Roger.

Tout ce beau monde rejoint les vétérans Bryan Audet, Simon Boulerice, Varda Étienne, Émilie Fournier, Marie-Josée Gauvin et Francisco Randez.

«Je n’arrête pas de me dire qu’il ne faut pas que je tombe malade, car les collaborateurs, excellents, peuvent tous me remplacer», a blagué Mélanie Maynard en entrevue avec l’Agence QMI, précisant que ce n’est pas à son chalet que la réunion a eu lieu. «Ils voulaient que j’aie l’air riche!»

«Ils ont tous une belle couleur, une belle authenticité, et c’est ça qu’on veut», a ajouté celle qui a l’impression d’être montée à bord d’un «autobus de camp de vacances».

La production a pris de l’avance, les tournages se déroulant depuis trois semaines. «Jusqu’à maintenant, ce sont de belles rencontres, il n’y a rien d’ardu, tout le monde est content d’être là.»

L’animatrice, qui dit être dans la continuité de ses prédécesseurs «avec [s]on côté niaiseux et sérieux», se met en mode estival pour piloter le magazine culturel de TVA, mais attention, elle est «allergique à la légèreté». «Il faut qu’il y ait de la substance. Je n’irai pas faire des manèges à la ronde et je ne me sacrerai pas dans le lac. Je fais le pari qu’une personnalité est assez intéressante pour qu’on ait une conversation sans besoin de distractions. Cette année, on va dans des lieux neutres, on cherche de belles places qui appellent à la confidence.»

Des 5 à 7 à la maison chaque vendredi

Nouveauté, Mélanie a eu l’idée de recevoir chez elle pour les épisodes du vendredi, en formule 5 à 7. «J’avais envie de cet accueil-là. Et si un artiste me dit une niaiserie, je peux aller dans mon sous-sol trouver une photo! Mon chien peut licher les mains de l’invité pendant l’entrevue! J’avais envie de ce naturel-là.»

Mélanie est soucieuse aussi d’inclure le téléspectateur afin que ce ne soit pas qu’un «trip de gang» entre artistes. «Je voulais, comme sur mes réseaux sociaux, un contact avec la caméra. On a instauré une petite caméra que je peux promener – j’ai l’air de me promener avec mon soluté! – pour faire des commentaires avant, pendant et après les entrevues. Comme ça, je garde un contact avec le public, que j’interpelle.»

À titre de collaboratrice, son amie Patricia Paquin recevra aussi chez elle. L’ancienne animatrice de la quotidienne culturelle Flash, de feu TQS, a été l’une des premières à féliciter Mélanie Maynard lors de sa nomination comme animatrice de «Sucré Salé», l’hiver dernier, et la principale intéressée a pensé à l’inviter à rejoindre l’équipe. «Je dis plus souvent non qu’autrement. Pourquoi ai-je dit oui? Bien, ça me tentait! Je vais faire des entrevues à la piscine, près des pommiers ou dans la maison.»

Mathieu Dufour est aussi un nouveau collaborateur de Sucré Salé. «J’ai un été très occupé avec des spectacles extérieurs, mais j’ai accepté parce que ça va être le fun. On m’a donné carte blanche pour choisir les invités, des gens que je connais. Le défi, c’est que c’est court, car j’aime prendre le temps de jaser.»

Produite par Productions Déferlantes, le magazine culturel Sucré Salé est présenté à TVA du lundi au vendredi, à 18 h 30, à compter du 22 mai.

Les invités de la 1re semaine

Après l’épisode spécial du lundi 22 mai – une réunion d’équipe dans un chalet –, la saison s’ouvre en mode régulier le mardi 23 mai, alors que Mélanie Maynard reçoit son amie Julie Bélanger, avec qui elle s’est récemment réconciliée après 14 ans de silence.

Mercredi, l’animatrice reçoit son ami Guy Jodoin, le premier animateur de Sucré Salé. Ils ont partagé le plateau de la série Dans une galaxie près de chez vous, alors ça promet. Jeudi, place à Bianca Gervais, vedette de la nouvelle série Les perles, qui est disponible pour visionnement sur Club illico. Vendredi, Mélanie recevra à la maison Mariana Mazza.