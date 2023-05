Montréal: un septuagénaire porté disparu

Le service de police de la Ville de Montréal (SPVM) demande l’aide de la population pour localiser un septuagénaire qui manque à l’appel depuis jeudi matin.

Yvon Pagé, 70 ans, a été vu pour la dernière fois jeudi matin près de l’hôpital Maisonneuve-Rosemont. Selon les informations des autorités, il pourrait être désorienté.

N’ayant pas sa médication avec lui, ses proches ont des raisons de craindre pour sa vie.

Le septuagénaire mesure 165 cm (5 pi 5po) et pèse 77 kg (170 lb). Il a les cheveux blancs et les yeux bruns. De plus, il marche en boitant. Au moment de sa disparition, il portait un long manteau noir avec un logo, représentant un cougar à l’effigie d’une équipe de football de Saint-Léonard, sur le côté gauche. Il porte également d’imposantes lunettes.

Quiconque verrait Yvon Pagé est prié de communiquer avec le 911 ou avec son poste de quartier.