Montréal demande l’aide d’experts pour repenser ses sources de revenus

Un comité d’experts a été mis sur pied pour aider la Ville de Montréal à repenser la fiscalité municipale et trouver d’autres sources de revenus que la taxe foncière.

• À lire aussi: Moratoire des pompiers: «Chaque dossier ne se retrouve pas sur le bureau de la mairesse», se défend Valérie Plante

• À lire aussi: Bonne fête, Montréal! De gros défis à relever pour tes 381 ans...

«Montréal ne peut plus dépendre uniquement de la taxe foncière, qui ne suffit plus à financer les responsabilités qui nous incombent», a expliqué jeudi par communiqué Dominique Ollivier, présidente du comité exécutif de la Ville.

Pour ce faire, un comité externe et indépendant formé de sept experts en fiscalité se réunira sous la présidence de l’ancien maire de Gatineau Maxime Pedneaud-Jobin.

Parmi les membres, on retrouve Karel Mayrand, président-directeur général de la Fondation du Grand Montréal, Luc Godbout, titulaire de la Chaire en fiscalité et en finances publiques de l’Université de Sherbrooke, ou encore la consultante en politiques publiques Suzanne Lévesque.

Martin Galarneau, Jean-Marc-Chouinard, Anne-Marie Hubert et Louis Lévesque composent le reste du comité.

«On veut répondre adéquatement aux besoins de nos communautés, aux responsabilités grandissantes de la métropole et aux ambitions de la population, on doit trouver de nouvelles sources de revenus», a soutenu Mme Ollivier.

Il ne s’agit pas du premier moyen mis en place par la Ville pour repenser la fiscalité municipale. Un Forum sur la fiscalité montréalaise avait déjà eu lieu en novembre 2022 et un Sommet sur la fiscalité municipale se tiendra cet automne.