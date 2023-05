Mort d'une alpiniste indienne et d'un guide népalais dans l'Everest

Une alpiniste indienne et un guide népalais sont morts dans l'Everest, ont annoncé leurs organisations d'expédition respectives jeudi, portant à sept le nombre de décès sur le toit du monde depuis le début de la saison d'alpinisme.

Suzanne Leopoldina Jesus, une institutrice indienne de 58 ans, est décédée dans un hôpital de Lukla où, après avoir fait un malaise, elle avait été transportée depuis le camp de base.

«Nous avons transporté l'alpiniste indienne du camp de base à Lukla en hélicoptère mercredi, car elle était malade et ne pouvait pas monter», a déclaré à l'AFP Da Dendi Sherpa, directeur général de Glacier Himalaya Treks and Expedition.

«Nous avons essayé de la transférer à Katmandou. Mais de mauvaises conditions météorologiques ont empêché l'hélicoptère de s'y rendre», a-t-il ajouté, «elle est décédée ce matin (jeudi)».

Selon le quotidien népalais Himalayan Times, elle souhaitait devenir la première personne d'Asie avec un pacemaker et l'Indienne la plus âgée à atteindre le sommet de l'Everest.

Elle avait collecté des fonds pour financer son ascension sous le slogan «Expédition Everest, à 58 ans et (avec) un pacemaker».

Par ailleurs, un guide népalais est mort mardi en redescendant l'Everest où il participait à la campagne annuelle de nettoyage des montagnes de l'armée népalaise.

«L'opération pour ramener son corps est en cours», a déclaré à l'AFP Pasang Sherpa, de la société d'expédition Peak Promotion.

La saison d'alpinisme a commencé de manière tragique cette année dans l'Everest avec la mort de trois grimpeurs népalais en avril, d'un Américain début mai et d'un Moldave mercredi.

Le Népal abrite huit des dix plus hauts sommets du monde, dont l'Everest qui culmine à 8849 mètres d'altitude, et accueille des centaines d'alpinistes chaque saison, quand les températures sont plus clémentes et les vents généralement plus faibles.

Les autorités népalaises ont déjà délivré 478 permis d'ascension à des alpinistes étrangers. En comptant les guides qui les accompagnent généralement, plus de 900 personnes tenteront d'atteindre le toit du monde cette saison, qui dure jusqu'au début du mois de juin.

Cinq alpinistes en moyenne meurent dans l'Everest chaque saison d'alpinisme. En 2019, 11 décès ont été déplorés, dont quatre imputés à une fréquentation excessive.