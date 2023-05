Deux corps retrouvés après le naufrage d'un bateau de pêche chinois

Les secours ont retrouvé deux corps jeudi, après le naufrage d'un bateau de pêche chinois dans l'océan Indien avec 39 personnes à bord, ont annoncé les médias d'État.

L'opération de recherche en cours après le naufrage du Lu Peng Yuan Yu 028 mardi «a permis de trouver et de récupérer les corps de deux victimes», a rapporté l'agence Chine nouvelle.

Le navire a chaviré mardi vers 3 h, heure de Pékin (19 h GMT lundi), avec à bord 17 Chinois, 17 Indonésiens et 5 Philippins.

Une opération internationale de recherche et de sauvetage est en cours pour retrouver les 39 membres d'équipage portés disparus.

Le navire a chaviré dans la vaste zone de recherche et de sauvetage de l'Australie, à 5000 kilomètres à l'ouest de la capitale de l'Australie-Occidentale, Perth.

En vertu d'une convention maritime internationale, les pays sont responsables de la recherche et du sauvetage dans des zones déterminées des océans qui les entourent.

L'Australie a envoyé trois avions et quatre navires pour participer aux efforts internationaux de recherche et de sauvetage, a déclaré M. Xiao, qui a exhorté jeudi Canberra à intensifier les recherches.

La Chine cherche maintenant à obtenir une aide supplémentaire en coordination avec les responsables australiens de la Défense, a-t-il ajouté.

Vagues de sept mètres

L'Australie organise les opérations de sauvetage et reste en contact avec les autorités chinoises, a déclaré un porte-parole de l'Autorité australienne de sécurité maritime (AMSA).

De son côté, Pékin a dérouté deux navires commerciaux pour participer aux opérations de recherche, selon CCTV. Deux autres navires marchands étrangers et quatre bateaux de pêche se trouvaient également sur les lieux, selon la chaîne.

Des appareils, dont un avion militaire australien, ratissent actuellement une zone de 12 000 km2 au sud de l'endroit où les restes du bateau ont été découverts, dans le cadre d'un effort «multinational», a déclaré ce porte-parole.

«Un certain nombre de navires marchands et d'autres navires ont participé aux recherches et continueront à le faire aujourd'hui», a déclaré cette même source.

Les conditions météorologiques difficiles entravent les efforts de sauvetage, a déclaré l'AMSA.

Le Centre conjoint de coordination des opérations de sauvetage (JRCC) de Canberra «garde l'espoir d'une issue heureuse, mais le temps écoulé et les conditions météorologiques rendent la survie plus difficile».

La balise de détresse du navire de pêche a été détectée pour la première fois alors que le cyclone Fabian générait des vagues de sept mètres de haut et des vents de 120 km/h.

Le navire appartenait à Penglai Jinglu Fen Afrique du Sud, le 5 mai, en route pour Busan, en Corée du Sud, selon le site de suivi MarineTraffic, qui a localisé l'embarcation pour la dernière fois le 10 mai au sud-est de la Réunion, dans l'océan Indien.

Le ministère chinois des Transports a également envoyé quatre remorqueurs à Colombo, au Sri Lanka, le grand port le plus proche où les bateaux de sauvetage accosteront pour se ravitailler, selon la même source.