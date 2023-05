«Rapides X»: Vin Diesel et Jason Momoa à fond de train (et sans divulgâcheurs)

Pour ce dixième long métrage de la franchise Rapides et dangereux, Vin Diesel met la gomme et offre une pléthore de poursuites, de cascades... et d’acteurs parmi lesquels Michelle Rodriguez, Charlize Theron, Jason Statham, Helen Mirren ou encore – bien sûr – Jason Momoa en méchant fou.

Il y a incontestablement de la nostalgie dans ce Rapides X, qui s’ouvre en rappelant le vol épique du coffre-fort dans les rues de Rio de Janeiro par Dom (Vin Diesel) et sa gang, détaillé dans Rapides et dangereux 5 (mon préféré avec le septième). Et ce rappel, qui inclut des plans de Paul Walker, est indispensable, car le méchant de service cette fois-ci est Dante (Jason Momoa), fils de Hernan Reyes, baron de la drogue à qui appartenait le fameux coffre-fort.

Photo courtoisie fournie par Universal Studios

La vengeance étant un plat qui se mange froid, Dante a donc mis de longues années à planifier les représailles qui prennent la forme d’une bombe lancée dans les rues de Rome (on pense immanquablement à la scène culte d’Indiana Jones fuyant le rocher qui menace de l’écraser). Évidemment, toute la «famille» Toretto – Dom, Roman (Tyrese Gibson), Tej (Ludacris), Letty (Michelle Rodriguez), Han (Sung Kang) et Ramsey (Nathalie Emmanuel) sont sur le coup et parviennent à contenir l’explosion.

Et comme Dante ne s’arrête pas là, la gang – incluant Mia (Jordana Brewster), Jakob (John Cena), Cipher (Charlize Theron), Tess (Brie Larson), Aimes (Alan Ritchson), Isabel (Daniela Melchior), Little Nobody (Scott Eastwood), Deckard (Jason Statham)... et oui, même Queenie (Helen Mirren) – se retrouve aux quatre coins du monde pour tenter de l’arrêter. Et non, je ne spoile rien.

C’est évidemment – outre les bras musclés de Vin Diesel et de Michelle Rodriguez – Jason Momoa qu’on remarque le plus. Sorte de mélange entre Loki et le Joker, son personnage de Dante est aussi débilement malade qu’il est assoiffé de vengeance (une scène, d’ailleurs, est un peu creepy a.f.). Avec ses costumes pétaradants, son vernis à ongles multicolore et ses yeux pétillants, Jason Momoa prouve qu’il est prêt et capable de se livrer à moult facéties – on sent l’improvisation dans plusieurs scènes – pour le plus grand plaisir des adeptes de cette franchise iconique.

Photo courtoisie fournie par Universal Studios

Vin Diesel a récemment promis que la finale de Rapides et dangereux comprendrait non pas deux, mais trois films. Et si l’on applaudit l’initiative, on ne peut s’empêcher de souhaiter que les deux volets subséquents ne soient pas aussi longs que celui-ci, qui, à 141 minutes, est un tantinet trop gonflé à bloc pour rien.

Note: 3,5 sur 5