REM: «Tous les projets ont des dépassements de coûts», dit le ministre Fitzgibbon

Les nouveaux retards et dépassements de coûts du Réseau express métropolitain (REM) ne choquent pas le ministre Pierre Fitzgibbon qui invite au contraire les Québécois à se montrer, comme lui, patients et compréhensifs.

• À lire aussi: La mise en service du REM serait reportée une fois de plus

«On ne parle pas de retards extrêmes, là. On parle de quelques semaines, peut-être d’un mois je pense», a cherché à relativiser jeudi le ministre de l’Économie et responsable de la métropole, en réponse aux questions des journalistes.

Hier, La Presse révélait que la mise en service du REM, pourtant maintes fois promise pour ce printemps, était reportée pour une troisième reprise par CDPQ Infra, la filiale responsable de son développement au nom de la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ). On viserait maintenant le début de l’été, lequel débute le 21 juin.

«Écoutez, on aurait aimé l’avoir il y a six mois, c’est sûr. [...] On veut l’avoir durant l’été. [...] Je pense qu’on veut un système fiable. Alors moi, je reconnais et j’apprécie ce que CDPQ a décidé. Il y a peut-être des risques de fiabilité. Attendons.»

Dépassements de 30%

Le quotidien écrivait par ailleurs que les coût des travaux d'implantation du REM pourraient excéder les 7 milliards de dollars (G$). Un dépassement de 30% du budget initial ne serait plus exclu. Lors du lancement du projet, en 2016, on estimait ses coûts à 5,5 G$.

«Est-ce que vous pensez qu’il y a beaucoup de projets aujourd’hui qui n'ont pas de dépassements de coûts?» a demandé le ministre Fitzgibbon à un journaliste.

«Il n’y en a pas, a poursuivi le ministre. Tous les projets ont des dépassements de coûts. Il faut être réaliste, on vit dans une période inflationniste. Il n'y a pas de projets qui n'ont pas eu de dépassements de coûts depuis deux ans.»

Compte tenu du rendement sur investissement de 8% visé par la Caisse de dépôt, est-ce que le gouvernement du Québec serait tenu d’essuyer les dépassements de coûts pressentis?

«Pour être franc avec vous, je n’ai pas la réponse, a répondu le ministre. Généralement, dans ces contrats-là, il y a des clauses d’indexation. Je n’ai aucune idée, honnêtement. La ministre [des Transports] Geneviève Guilbault pourrait vous répondre plus que moi. Mais on va vérifier.»

Le premier tronçon du REM reliera Brossard au centre-ville de Montréal, un trajet de 16,6 km. Le segment vers Deux-Montagnes devrait être inauguré en 2024, tandis que celui vers l’aéroport Montréal-Trudeau est prévu pour 2027. Une fois complété, le REM s'étendra sur 67 km.