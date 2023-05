Sa fille et ses petits-enfants assassinés, pas de procès avant 2024: «Je vis pu, je dors pas»

C’est un terrible drame familial qui a secoué le Québec en septembre dernier, alors qu’une mère de famille et ses deux enfants ont été assassinés à Brossard. La famille des victimes est inconsolable.

L’accusé dans le dossier, Mohamad Al Ballouz, est apte à subir son procès qui aura lieu en 2024.

TVA NOUVELLES

Brisée et anéantie, la famille des victimes a dénoncé une attente qu’elle qualifie d’insoutenable.

Rappelons que Mohamad Al Ballouz aurait massacré sa famille dans le condo de celle-ci situé à Brossard près du fleuve Saint-Laurent.

Pascal Girard/AGENCE QMI

Al Ballouz aurait aussi mis le feu à l’endroit. Et c’est dans ce contexte, après le déclenchement de l’alarme incendie que les services d’urgence ont fait les macabres découvertes des corps de Synthia Bussières, 38 ans, et des deux garçons de 2 et 5 ans.

TVA NOUVELLES

Le message lancé par Sylvie Guertin, mère de Synthia Bussières, au gouvernement, au ministre de la Justice, aux tribunaux et au Conseil de la magistrature est poignant.

Guertin exige qu’on accélère les procédures judiciaires pour alléger la souffrance des familles.

«Ça n’a pas d’allure! Est-ce qu’il y a quelqu’un qui peut faire quelque chose? On est-tu supposé être prioritaire? Y’a [Mohamad Al Ballouz] tué ma fille pis mes deux petits-enfants! Est-ce qu’il y a un journaliste, est-ce qu’il y a quelqu’un qui peut s’adresser s’il vous plaît avant qu’il y ait d’autres meurtres comme ça!» évoque Sylvie Guertin, mère de Synthia Bussières, avec émoi.

«Je [ne] vis pu, je [ne] dors pas. Je me lève le matin, je pense à ça [au triple meurtre]. Je pense à tout ce que ma petite fille a pu avoir souffert, mes petits-enfants! Y a-t-il quelqu’un qui peut nous aider? Pour toutes les victimes, pas juste pour moi, pour toutes les victimes de la société qui subissent!» somme-t-elle en pleurs devant les journalistes présents au palais de justice de Longueuil.

L’accusé doit revenir en cour le 8 juin prochain.