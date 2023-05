Saguenéen tué au Mexique: victime d’une altercation qui a mal tourné; la police à la poursuite d’un suspect

Le jeune touriste saguenéen qui a perdu la vie en vacances au Mexique aurait été victime d’un assassinat après une altercation avec des locaux dans un restaurant, selon les autorités mexicaines. La police est actuellement à la poursuite d’un suspect lié aux évènements.

• À lire aussi: Québécois tué au Mexique: il a envoyé un message vocal inquiétant à sa petite amie avant de mourir

De nouvelles informations ont été dévoilées dans le dossier de la mort tragique de Victor Masson à Puerto Escondido par le procureur général de l’État d’Oaxaca, José Bernardo Rodriguez Alamilla, mercredi soir.

Selon ce qu’on peut lire dans le communiqué de presse, M. Masson et sa conjointe, Eiva Castillo, sont arrivés pour des vacances à Oaxaca un jour avant le meurtre.

«Ils ont visité la côte. Le jour où se sont déroulés les faits, la victime [...] est allée seule au restaurant-bar situé dans le secteur touristique d’El Adoquin, à Puerto Escondido, pendant que sa conjointe est allée avec sa famille à un autre endroit», explique le procureur.

Photo tirée de Facebook et capture d'écran tirée d'un reportage de la chaîne N+

Les évènements tragiques seraient donc survenus après une escarmouche avec un groupe de quatre individus, deux hommes et deux femmes, par rapport au paiement de l’addition plus tard dans la nuit. Alors que le premier suspect est recherché, les enquêteurs tentent toujours d’identifier les trois acolytes et de déterminer leur implication dans le crime.

Écoutez le segment Tout savoir en 24 minutes avec Alexandre Moranville-Ouellet sur QUB radio :

Appel à l’aide

Le procureur général a également confirmé que Victor Masson a essayé de contacter le 911 et sa conjointe après la dispute, visiblement inquiet pour sa vie, comme le rapportait Le Journal hier.

« Après cette bagarre, il passe des appels pour signaler qu’il a été agressé et qu’on lui a volé des effets personnels et au petit matin, il est retrouvé mort », constate M. Rodriguez Alamilla.

La porte-parole de la famille du défunt, Annie Viau, a confirmé que les deux frères de M. Masson sont actuellement sur place pour s’occuper des démarches de rapatriement du corps. Selon elle, les procédures sont fastidieuses et complexes, surtout dans un contexte où «ils sont anéantis par la peine».

Déplacement mystérieux

Le corps du jeune homme de 27 ans a finalement été trouvé, atteint d’une balle dans le dos, à bord d’une voiture de location dans le secteur d’Arroyo Seco.

Or, le bar où se serait produite la discorde avec le groupe de locaux se trouve à plus de 3,5 km au sud de l’endroit où il a été découvert.

Évènements isolés

Alors que des alertes de sécurité sont en vigueur dans la plupart des régions du Mexique sur le site d’Affaires mondiales Canada, le gouvernement mexicain soutient que la région d’Oaxaca est «sécuritaire pour les touristes».

Selon le secrétaire gouvernemental Jesus Romero, les deux homicides qui ont eu lieu à Puerto Escondido au cours de la dernière semaine sont des «évènements isolés». Il invite les voyageurs à venir «profiter de la beauté des paysages» et de «l’hospitalité des gens de l’État d’Oaxaca».