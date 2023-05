Harcèlement sexuel présumé sur une ex-conjointe: Tiger Woods gagne une première ronde devant le tribunal

ROCHESTER | Après des semaines de procédures judiciaires devant un tribunal floridien, Tiger Woods a gagné une première ronde contre son ex-copine Erica Herman.

Celle-ci a essuyé un cuisant revers dans sa tentative de traîner le célèbre golfeur plus loin en cour. En l’accusant entre autres de harcèlement sexuel pour faire lever une clause de confidentialité dans leur contrat de relation matrimoniale, elle lui réclamait aussi des dommages de 30 M$.

La juge Elizabeth Metzger a décidé que les arguments vagues et contradictoires de la femme de 39 ans ne pouvaient invalider le document matrimonial. Les deux parties devront donc s’entendre en privé devant un arbitre.

Faibles arguments

«Ses allégations sont vagues et usées, a écrit la magistrate floridienne. Herman avait l’opportunité de donner des preuves spécifiques concernant ses déclarations d’agressions sexuelles ou de harcèlement sexuel. Elle ne l’a pas fait.

«Les documents prouvent aussi l’accord de confidentialité négocié avec Woods en 2017, a-t-elle ajouté dans sa décision d’une dizaine de pages. Si elle avait sans équivoque refusé de signer l’entente, elle aurait exigé une cause spécifique à ça. Mais elle n’est pas certaine de l’avoir signée ou non. C’est donc à un arbitre de décider.»

En écoutant les parties la semaine dernière, la juge avait douté de la stratégie de la demanderesse, lui demandant clairement pourquoi elle se présentait devant elle.

Woods et Herman ont formé un couple durant environ six ans. Elle était la gérante du restaurant de l’athlète à Jupiter, nommé The Woods. Ils n’avaient jamais annoncé leur rupture publiquement avant que les problèmes matrimoniaux n’éclatent au grand jour en mars.

En changeant son plaidoyer judiciaire, Herman pouvait donner l’impression de vouloir partager publiquement certains pans de sa vie personnelle avec le célèbre athlète. Aux États-Unis, ceci est une pratique courante permettant d’empocher d’imposantes sommes d’argent.

Dans sa première requête, Herman n’avait pas évoqué les allégations de nature sexuelle. Il s’agit d’un élément important protégé par le nouveau Speak Out Act afin de permettre aux victimes de sortir de l’ombre. Il permet de faire tomber les clauses de confidentialité.

Elle avait par la suite déposé un nouveau plaidoyer où elle prétendait avoir été victime de harcèlement sexuel de la part du golfeur et ainsi invalider la clause et pouvoir raconter son histoire publiquement.

Goût du luxe

Dans les documents déposés en cour au début des procédures dans le district judiciaire de Martin County au nord de West Palm Beach, elle revendiquait des dommages pour avoir été mise à la porte de l’énorme château de Woods à l’automne dernier. Face à l’océan, celui-ci est évalué à plus de 50 M$. Il est la propriété de la fiducie familiale.

Elle avait alors allégué détenir une entente de location verbale avec Woods pour vivre dans la maison. Selon elle, cette entente conclue en 2017 devait durer 11 ans.

Dans son calcul des dommages réclamés, elle veut pouvoir retrouver le niveau de vie savouré chez les Woods durant six ans.