Un directeur expérimenté à la Sépaq Anticosti

Depuis le 25 janvier dernier, Sépaq Anticosti a un nouveau directeur. Il s’agit d’Éric Harnois déjà connu dans le monde des réserves fauniques. Avec son expérience, ses compétences et sa capacité à décoder rapidement les besoins des amateurs de chasse, nul doute qu’il va devenir un atout majeur pour l’organisation.

Il occupait le poste de directeur de la réserve faunique de Mastigouche depuis 12 ans. Il a su développer ce territoire pour l’amener à un niveau de fréquentation très élevé par rapport aux autres réserves du réseau.

«C’est un beau défi pour moi après mon passage à Mastigouche et dans la foulée de mon cheminement professionnel, c’est un peu l’aboutissement de ma carrière», explique le directeur lors de cette première entrevue accordée au Journal depuis qu’il est en poste.

«Ce qui m’intéresse, c’est d’amener ce territoire unique qu’est Sépaq Anticosti encore plus loin, pour poursuivre l’excellent travail qui a été fait par mes prédécesseurs. Naturellement, j’inclus aussi le développement du Parc national d’Anticosti dans ma démarche.»

Il a découvert l’île d’Anticosti pour la première fois en février dernier.

«Très honnêtement, j’ai découvert un milieu plus beau et bien au-delà de ce que je m’attendais à trouver. Il faut vraiment le voir pour le croire. On peut souvent voir des photos, mais ce n’est rien par rapport à voir le tout en vrai. C’est un territoire immense qu’il faut découvrir.»

Hiver doux, printemps hâtif

Pour tous les amateurs de chasse, la question demeure toujours la même à savoir comment se portent les chevreuils après l’hiver.

«J’ai pu constater l’immensité du territoire lorsque nous nous sommes rendus jusqu’au pavillon de la rivière Bell. Nous avons parcouru 600 kilomètres et nous n’en avons vu qu’une partie.

«Durant notre déplacement, nous avons vu plusieurs centaines de cerfs, qui étaient très actifs et nous semblaient en excellente santé. Ils n’avaient pas de difficulté à se déplacer. Ils sautaient allégrement.

«L’hiver n’a pas été difficile, même les gens qui résident à l’île nous disent que l’hiver n’a pas été rude. Les quantités de neige ont été moindres que d’habitude.

«Aussi, le printemps a été plutôt hâtif. On nous a mentionné que de parcourir une telle distance au début de mai était exceptionnel. Normalement, il faut attendre à la fin de mai pour le faire. Dans la portion est de l’île, il n’y avait plus de neige du tout.»

S’il en est à ses premières armes sur le territoire, Éric Harnois peut compter sur l’expérience des membres de son équipe.

«Je ne connais pas le comportement du chevreuil aussi bien que des gens qui vivent à l’île, a-t-il dit. Plusieurs se disaient surpris que déjà, les bois des mâles avaient commencé à pousser. C’est un autre signe encourageant pour les chasseurs.»

En regardant les photos qu’il nous a fait parvenir, on pouvait constater que le printemps était en marche avec l’image de la chute Vauréal gonflée comme jamais.

Améliorer l’accessibilité

«Personnellement, j’ai une vision à long terme pour amener ce milieu à devenir encore plus accessible, mentionne le directeur. C’est pour cette raison que nous avons augmenté le nombre de chalets en villégiature. Aussi, nous allons installer le système solaire ou autre dans certains pavillons comme à Rivière Chaloupe, pour diminuer notre empreinte sur le milieu, en diminuant le roulement des génératrices.»

Pour les gens qui voudraient se rendre à l’île, le directeur les invite à s’informer auprès de Sépaq Anticosti afin de vérifier les disponibilités restantes pour la chasse et la villégiature, que ce soit en plan européen ou américain. Pour en savoir plus : sepaq.com/sepaq-anticosti.

Nouvelle offre saumon

À compter de ce matin, 9 h, vous pouvez tenter votre chance pour réserver un séjour pour la pêche du saumon dans deux nouvelles installations disponibles dans le réseau Sépaq. Il s’agit de la Rivière-Madeleine, dans la réserve faunique des Chic-Chocs en Gaspésie et la rivière Chaloupe à Anticosti. Dans le cas de la rivière Madeleine, il est possible de réserver de la pêche à la journée. Pour en savoir plus sur les disponibilités et les coûts, vous devez communiquer avec les spécialistes de la Sépaq au 1-800-665-6527.