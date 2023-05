Un hommage à Beau Dommage dans le cadre de la fête nationale

C’était quelque chose qu’on ne pensait plus possible: voir les sept membres de Beau Dommage tous réunis sur scène. C’est dans le cadre du coup d’envoi de la fête nationale, lors d’une conférence de presse jeudi après-midi, qu’on a remis le prix Artisan au groupe qui fait vibrer le Québec depuis déjà 50 ans.

En octobre 2022, dans le cadre d’une entrevue avec Le Journal pour parler des 50 ans de leur premier album, quatre membres de Beau Dommage s’étaient regroupés. Quand on leur a demandé si des retrouvailles étaient possibles, Michel Rivard avait coupé court aux élans d’espoir en disant qu’il était même difficile, voire impossible, de regrouper désormais les sept membres originaux de la formation pour quoi que ce soit. «Il faut juste que les gens s’habituent au fait qu’il n’y aura plus de photos de toute la gang ensemble.»

Joël Lemay / Agence QMI

Eh bien, jeudi après-midi, au Théâtre Plaza, Michel Rivard, Marie-Michèle Desrosiers, Pierre Bertrand, Michel Hinton, Pierre Huet, Robert Léger et Réal Desrosiers étaient tous présents. L’occasion était belle, puisqu’on remettait au groupe le prix Artisan. Lancé en 2009, ce prix récompense annuellement un individu ou un groupe qui, par son action, contribue au rayonnement de la fierté nationale. Dans le passé, Diane Dufresne, Gilles Vigneault, Paul Piché, Ginette Reno, Robert Charlebois, Yvon Deschamps et Les Cowboys Fringants l’ont reçu, entre autres.

Avant de recevoir leur prix, les sept musiciens ont assisté à un medley de leurs chansons interprétées par le groupe Zébulon, en compagnie de la chanteuse Amylie. Parmi les dix pièces, on y a notamment entendu Le blues d’la métropole, Ginette, Échappé belle, Amène pas ta gang et La complainte du phoque en Alaska.

L’école Beau Dommage

«Merci pour cet honneur incroyable très émouvant, a dit Michel Rivard. J’avoue que de se faire rendre hommage par un groupe qu’on admire, c’est quelque chose. Merci Zébulon. [...] Beau Dommage, c’est une école. On vient d’une époque où il n’y avait pas d’école de la chanson, pas de concours de chanson, pas de prix. On ne pouvait pas apprendre comment écrire des chansons. Alors Beau Dommage, ça doit être la seule école où on pouvait être à la fois élève et professeur. [...] On s’était donné comme mission de faire en français ce que nos idoles de partout dans le monde faisaient avec ce type de musique qu’on aimait tant. Je crois qu’on a relevé le défi.»

Invités à leur rendre hommage, l’auteur Simon Boulerice et la mairesse de Montréal Valérie Plante ont tour à tour pris la parole pour exprimer leur amour envers Beau Dommage.

«Beau Dommage, c’était le miroir d’une époque. C’était l’importance de nommer l’amour, leur amour de la nostalgie, des amours déçues, mais surtout de l’amitié souveraine», a dit Simon Boulerice.

Joël Lemay / Agence QMI

«Je suis née en 1974 en Abitibi, à Rouyn-Noranda. Chez nous, on écoutait Beau Dommage tout le temps, a raconté Valérie Plante. [...] Tout le Beau Dommage que j’écoutais à Rouyn me permettait de voir Montréal sans l’avoir vraiment vu. Mais j’y rêvais, à Montréal. Merci de m’avoir fait rêver!»

Joël Lemay / Agence QMI

«Entrez dans la danse»

Lors de la conférence de presse, on en a profité pour dévoiler l’identité de la porte-parole officielle de la 189e fête nationale du Québec: Léane Labrèche-Dor. La comédienne succède à une personne qu’elle connaît bien: son père Marc Labrèche.

Joël Lemay / Agence QMI

«Ce n’est pas moi qui prends les décisions, mais quand on me tend un micro, je me demande si je le prends pour les bonnes raisons. J’avais envie de le prendre parce que j’avais quelque chose à dire», a mentionné Léane, qui livrera le discours patriotique lors du spectacle sur les plaines d’Abraham, le 23 juin.

Ayant comme thématique «Entrez dans la danse», la fête nationale proposera plus de 5000 activités à la grandeur de la province et devrait réunir au moins 2,5 millions de participants, les 23 et 24 juin. Il s’agira du plus grand rassemblement sur deux jours au Québec et du plus gros événement francophone d’Amérique.

Parmi les artistes à se produire cette année dans l’un ou l’autre des nombreux spectacles de la fête nationale, on a notamment annoncé 2Frères (Boisbriand, 23 juin, Chicoutimi, 24 juin), Martin Deschamps (Lavaltrie, 23 juin), Zébulon (Saint-Hyacinthe, 23 juin), Jérôme 50 (Nicolet, 23 juin, Brownsburg-Chatham, 24 juin), Paul Piché (Oka, 24 juin), Vilain Pingouin (Prévost, 24 juin), Vincent Vallières (Sainte-Thérèse, 24 juin) et Brigitte Boisjoli (Laval, 24 juin).