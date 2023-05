Une piste toute neuve de 3,3 km sera inaugurée à Montréal-Trudeau en juin

C'est bientôt le début de la haute saison à l'aéroport Montréal-Trudeau, où deux millions de voyageurs par mois transitent en moyenne chaque été. Pour lancer la période achalandée, une importante piste d’une longueur de 3,3 km sera entièrement rénovée au coût de 180 millions$.

Les travaux ont commencé en 2018 et devraient être achevés le 23 juin prochain à midi.

«De fonctionner à une seule piste, ça nécessite une réorganisation des horaires. C’est un travail que l’on fait en collaboration avec nos partenaires transporteurs aériens, explique la porte-parole de l’aéroport, Anne-Sophie Hamel.

«On s’est engagé à ouvrir cette piste le 23 juin. Avoir une piste plus longue permet aux plus gros porteurs, lorsqu’il fait chaud avec un nombre maximal de passagers et tout le cargo utilisé, qui ont besoin d’une plus longue piste.

Plus de 200 employés ont été mobilisés pour exécuter les travaux. Deux usines de béton ont même été emménagées sur le chantier.

«Ça nous permet de contrôler nos risques et de réduire le kilométrage des camions, dit Jonathan Marceau, chef de Projets Air-Pistes chez Aéroports de Montréal.

«On sauve environ 250 000 kilomètres en effectuant le bétonnage sur place.»

Une autre piste subira une réfection identique en 2024.