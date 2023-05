«Visite libre 2.0»: François Chénier et Michel Charette revisitent leur première pièce

François Chénier et Michel Charette soulignent cette année leurs noces de cristal (15 ans de coopération, et encore plus d’amitié). Pour marquer le coup, mais aussi parce qu’ils étaient à court de temps pour créer une nouvelle pièce, le duo créatif a eu l’idée de revisiter sa toute première création Visite libre, écrite en 2008, et de l’actualiser un peu.

En 15 ans, certains thèmes, événements ou situations qui figuraient dans la première version n’avaient plus la même résonnance en 2023, ont expliqué les auteurs et metteurs en scène, lors d’une répétition devant les médias, un peu plus tôt cette semaine. Les deux hommes ont donc remodelé les quelques morceaux qui avaient mal vieilli et le tour était joué.

«On a retravaillé aussi le timing comique qui, en 15 ans, a changé. Mais ç’a été un travail très agréable en fait», a souligné François Chénier, à l’Agence QMI.

«On trouvait le texte intéressant, mais on sentait qu’on n’était pas allés au bout de quelque chose, de ce show-là», a pour sa part répondu Michel Charette.

En retravaillant un peu la pièce, les auteurs trouvaient également que le filon romantique méritait d’être poussé un peu plus loin. «À l’époque, on commençait. Et on s’était dit qu’il fallait entrer une histoire d’amour. Elle était là dans la première version, mais elle est peaufinée et mieux amenée dans la deuxième», a aussi expliqué François Chénier.

En résumé

Robert Bélisle (Stéphane Allard), 38 ans, est courtier immobilier chez «Joyal Lapage». Il se lève un matin avec l’urgence de vendre un certain bungalow unifamilial à Brossard. Il a promis aux propriétaires, les Poitras, qu’il allait faire la vente le jour même. Mais c’est aussi, et surtout, pour dépasser Léonard Zambito au sommet des ventes et ravir le titre de meilleur courtier.

Pour ajouter de la pression, une très grosse galerie de personnages ne l’aidera pas du tout à vendre la demeure, et en plus de tout ça, son couple bat de l’aile.

Pierre-Paul Poulin / Le Journal de Montréal / Agence QMI

Quatre comédiens, une dizaine de personnages

Dans cette pièce, Monika Pilon (Le bonheur) incarne Liliane, une riche femme d’affaires, propriétaire d’une compagnie de cosmétiques qui cherche une maison pour «son fils»... ou plutôt son amant. Mais aussi Sophie, la conjointe de Robert, et Josiane, qui veut absolument acheter la maison, contrairement à son mari André (Marcel Lebœuf), qui lui ne veut absolument pas l’acheter.

Le comédien joue également Victor, un homme âgé qui s’est enfui de sa résidence et Gilles Poitras, le vendeur de la maison qui est aussi le mari de Nicole, une femme autoritaire, campée par Rose-Anne Déry (Conseils de famille, Plan B). Cette dernière incarne aussi Magalie, une femme envoyée par le concurrent de Robert pour voir comment vont les visites et peut-être un peu pour lui nuire.

Pierre-Paul Poulin / Le Journal de Montréal / Agence QMI

Jean-Alexandre Giguère – qui en est à sa première pièce de théâtre d’été – hérite quant à lui des partitions de Steve, qui se cache de la police alors qu’il vient de commettre un larcin ainsi que d’un visiteur anglophone avec qui Robert aura quelques soucis de communication.

Visite libre 2.0 est la cinquième création que Michel Charette et François Chénier présentent au Théâtre des Hirondelles. La pièce sera à l’affiche à Saint-Mathieu-de-Belœil, en Montérégie, du 16 juin au 26 août.

