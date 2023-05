Voici pourquoi Donald Trump n'est pas si fou que ça

Êtes-vous de ceux qui pensent que Donald Trump est un fou? Eh bien... pas moi! Voici pourquoi.

Permettez-moi de m’éloigner du sujet captivant du grand succès de François Legault, adulé par son peuple politiquement analphabète.

Legault mise sur la tiédeur de son peuple et il gagne...

Du côté de nos voisins d’en bas, avec cet ancien président qui aspire à le redevenir, Donald Trump, c’est une tout autre histoire.

Ce porte-voix d’une partie de l’Amérique qui se sent délaissée (et déclassée) déchaîne des passions et peut remplir un stade à lui seul pour un discours!

Aucun autre homme politique sur terre ne suscite une telle dévotion!

Combien de millions d’Américains prendraient les armes, littéralement, si Trump le leur demandait?

Comment fait-il?

Je ne suis pas en admiration devant lui, mais je suis fasciné, et mystifié: comment fait-il?

Jamais dans l’histoire politique avons-nous vu un homme capable, tel un prestidigitateur à la Houdini, de se sortir de tous les pièges.

Sexualité scandaleuse, vulgarité, rafales de poursuites, faillites, accusations de détournements, etc.

Encore récemment, il était reconnu responsable de viol... et il fait appel et c’est comme si de rien n’était.

Rien ne le ralentit!

Si vous haïssez Trump, combien de fois avez-vous applaudi en vous disant: «Cette fois, il est un homme fini!»?

Retour au pouvoir?

Face à un Joe Biden qui ne cesse de vieillir de façon quelque peu gênante, Donald Trump risque de remporter les débats à plate couture... si les deux croisent le fer à nouveau.

Ses adversaires républicains? Il risque de n’en faire qu’une bouchée!

Il joue avec brio la carte de la victimisation, pour attirer la sympathie, lorsqu’il est accusé ou lorsqu’il perd ses élections...

Cela pourrait lui permettre de retourner à la Maison-Blanche.

C’est ça que vous appelez un fou?