THUOTTE, Hélène

(née Pelletier)



Au Centre hospitalier Pierre-Le Gardeur, le 10 mai 2023, à l'âge de 89 ans, est décédée Madame Hélène Pelletier, épouse de feu Monsieur Georges Thuotte, demeurant à Saint-Lin-Laurentides.La défunte laisse dans le deuil ses enfants: Jean, Michèle et Alain Thuotte, ses petits-enfants: Simon et Guillaume, sa soeur Marie-Marthe Pelletier (feu Raoul Rivest), ses belles-soeurs: Anita Thuotte (feu Marcel Mercier) et Denise Raymond (feu Claude Thuotte), ses neveux, nièces, autres parents et amis.Madame Hélène Pelletier Thuotte sera exposée le mercredi 24 mai 2023 de 18h à 21h et le jeudi 25 mai 2023 à compter de 13h à la1008 RUE ST-ISIDORESAINT-LIN-LAURENTIDES, J5M 2V5Une liturgie de la Parole sera célébrée le jeudi 25 mai 2023 à 14h en la chapelle de la résidence funéraire.Les cendres de Madame Hélène Pelletier Thuotte seront inhumées au cimetière de Saint-Lin-Laurentides à une date ultérieure.ANDRÉ LÉGARÉ INC.www.residencelegare.com