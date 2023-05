5 vins du Rhône pour rêver à l’été

Cette semaine, dernier tour de piste dans les Côtes-du-Rhône de la partie méridionale.

Avec plus de 2700 heures d’ensoleillement par année et le mistral, célèbre vent du Midi qui vient assécher le vignoble, le Rhône Sud donne des vins souvent plus riches et plus puissants que dans la partie septentrionale. Ils ne sont pas pour autant dénués de fraîcheur, encore moins de complexité. Les sols argilo-calcaires, que l’on reconnaît par les fameux galets roulés dans les vignobles, et les nombreux cépages autorisés (une trentaine) apportent une magnifique diversité aux vins en plus de contribuer à leur qualité. L’exception confirmant la règle, il est toujours hasardeux de généraliser sur la qualité des millésimes, mais de manière générale, après un 2019 spectaculaire, 2020 – dont on retrouve de nombreux vins en SAQ – s’impose comme une année solaire sans être caniculaire. Les vins sont riches, concentrés et harmonieux. 2021 est plus compliqué avec des rendements à la baisse, des degrés d’alcool moins élevés et des vins plus frais. En voici cinq à (re)découvrir.

Buvez moins. Buvez mieux.

• À lire aussi: Fascinants vins du Rhône: le Sud (partie 1)

• À lire aussi: Fascinants vins du Rhône – Le Nord

E. Guigal, Tavel 2020

France 14 % | ★★★ | $$1/2 | 27,75 $

PHOTO TIRÉE DU SITE DE LA SAQ

Code SAQ : 14991159

Sur les coteaux de la rive droite du Rhône, entre le pont d’Avignon et le pont du Gard, se déploie l’appellation Tavel, créée en 1936, en même temps que Châteauneuf-du-Pape. On y produit exclusivement du rosé alors qu’on ne peut pas en faire à Châteauneuf. Sachez qu’au début du siècle dernier, le verre de « tavel vieux » au bistro se vendait plus cher que celui de volnay. Les meilleurs peuvent vieillir avec grâce. Celui de Guigal (qui vient d’acquérir le magnifique Château d’Aqueria) en est un bon exemple. Vineux tout en restant souple et croquant, il offre des parfums de cerise, de lavande et de fraise. Bon dès maintenant ou pour les 3 à 4 prochaines années.

Domaine du Vieux Lazaret, Châteauneuf-du-Pape 2020

France 14,5 % | ★★★1/2 | $$$ | 36,00 $

PHOTO TIRÉE DU SITE DE LA SAQ

Code SAQ : 11808822

La famille Quiot et le Québec entretiennent une histoire d’amour qui remonte loin dans le temps. Un mariage d’amour et de raison, pourrait-on ajouter, dans la mesure où les vins sont d’une qualité constante et proposés à prix sage. Un assemblage de plusieurs cépages (cinsault, counoise, grenache noir, mourvèdre, muscardin, syrah, terret noir, vaccarèse) évoluant sur les célèbres sols de galets roulés. Un style souple et facile d’approche, tout en restant précis et authentique. Le 2020 est juteux à souhait avec des tanins lisses et une longue finale sur la cerise et les épices douces. Il pourra se bonifier 5 à 7 ans sans problème.

Cave de Rasteau, Ortas Tradition 2020, Rasteau

France 14 % | ★★1/2 | $1/2 | 17,30 $

PHOTO TIRÉE DU SITE DE LA SAQ

Code SAQ : 113407

Dressé devant les magnifiques Dentelles de Montmirail, le vignoble de Rasteau – qui veut dire « râteau » en vieux français – se démarque par ses sols très variés et son relief accidenté donnant des rouges bien typés. Pour s’en faire une idée, revisiter ce classique de la SAQ dont la qualité est toujours au rendez-vous. Produit par la cave coopérative de Rasteau, il offre un nez de thym, de réglisse, de prune et d’olive. Un fruité généreux, des tanins souples et une longueur appréciable qui rappelle la garrigue et la figue. Impeccable.

Domaine les Grands Bois, Cuvée Maximilien 2020, Cairanne

France 15 % - Bio | ★★★ | $$1/2 | 24,10 $

PHOTO TIRÉE DU SITE DE LA SAQ

Code SAQ : 11167375

Le très joli village de Cairanne est à visiter si vous passez dans la région. C’est aussi le plus récent (2018) des neuf villages à posséder sa propre appellation avec Châteauneuf-du-Pape, Gigondas, Vacqueyras, Lirac, Tavel, Beaumes-de-Venise, Rasteau et Vinsobres. Le grenache y est roi avec le mourvèdre et la syrah comme complices. Cette cuvée Maximilien est une valeur sûre. Un vin concentré aux tanins charpentés tout en montrant un fruité éclatant. Après une bonne aération, il évoque la cerise, la garrigue, la viande fumée, l’encre et le chocolat noir.

Pierre Henri Morel Laudun, Côtes-du-Rhône Villages 2021

France 14 % | ★★1/2 | $1/2 | 17,05 $

PHOTO TIRÉE DU SITE DE LA SAQ

Code SAQ : 14788151

Belle découverte que ce blanc résultant de l’assemblage de grenache, clairette et bourboulenc évoluant sur des sols calcaires et argileux. Aucun bois, seulement élevé en cuve inox. Bien parfumé avec des tonalités de poire, de tilleul et de caillou frotté. Le vin en mène large en bouche avec une matière texturée, riche, mais sans lourdeur. Le tout se termine sur une sensation d’amertume qui apporte de la fraîcheur. Simple et efficace.

★ Correct

★★ Bon

★★★ Très bon

★★★★ Excellent

★★★★★ Exceptionnel

Plus d’étoiles que de dollars: vaut largement son prix.

Autant d’étoiles que de dollars: vaut son prix.

Moins d’étoiles que de dollars: le vin est cher.