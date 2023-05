Bon truc pour gagner dans une discussion

On a beaucoup parlé de l’absence de qualité dans notre si belle langue française ces derniers temps, et je voudrais ajouter un aspect de l’affaire dont on oublie de parler. Comme les gens maitrisent mal leur langue, lorsqu’ils amorcent une discussion, ils arrivent vite à bout d’arguments, parce qu’ils ne trouvent pas les mots appropriés pour s’exprimer.

Ce qui se produit alors, c’est que quand ils sentent qu’ils n’auront pas le dernier mot, surtout au fil d’une discussion fondée sur la politesse et sur des arguments logiques, ces gens-là se mettent à hausser le ton et à user d’intimi-dation verbale pour impressionner l’autre, pour le faire taire, et pour se donner l’impression d’avoir gagné.

J’ai toujours considéré que ce type de personne, il faut la laisser prendre le dessus dans la discussion, quitte même à jouer l’imbécile qui n’a pas bien compris, pour lentement prendre le temps de ramasser nos idées et lui asséner calmement la vérité pour clore le débat. Ainsi, celui qui se croyait le plus malin des deux, perdra pied et s’enfargera, avant de constater qu’il a perdu la bataille.

Une telle façon d’agir assure en général de saines relations humaines, prédispose quiconque à toujours s’engager dans des échanges fructueux, tout en lui évitant de se faire manger la laine sur le dos, comme on dit.

Anonyme

L’art de la discussion est certainement un art parmi les plus subtils où peu de gens excellent et où les locuteurs aguerris sont toujours en position de supériorité.