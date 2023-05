Calgary: pas de feux d’artifice pour la fête du Canada

Les festivités de la fête du Canada seront bien différentes cette année à Calgary, la municipalité albertaine prévoyant troquer le traditionnel feu d’artifice par un spectacle de lumière et de sons.

«Cette année, nous testons une nouvelle façon de clôturer les festivités de la fête du Canada qui aborde certains des impacts culturels, communautaires et environnementaux précédemment rencontrés avec les feux d'artifice traditionnels de la fête du Canada», a ainsi expliqué Franca Gualtieri, directrice des arts et de la culture à la ville de Calgary.

Cette annonce a pour objectif d’atténuer les problèmes de circulation nocturne, de bruit et d’achalandage autour des sites d’observation des feux d’artifice populaires à Calgary. Ainsi, les nombreux Calgariens pour qui le 1er juillet est un jour de deuil ou de réflexion verront leur sensibilité culturelle respectée.

«Dans le cadre de la fête du Canada 2023, la Ville offrira une programmation diversifiée, éducative et inclusive aux Calgariens pour célébrer la culture et la communauté. La programmation sera un mélange d'expériences participatives, festives et réflexives», a indiqué la Ville de Calgary par voie de communiqué.

Notons que la municipalité entend continuer d’adapter ses festivités pour faire face à la nouvelle réalité qu’a entrainé la commission de vérité et de réconciliation.

«Au cours de la prochaine année, nous nous engagerons auprès des citoyens, des groupes communautaires et des groupes culturels pour recueillir des commentaires afin de comprendre les préférences des Calgariens pour la programmation de la fête du Canada, ce qui aidera à orienter les décisions futures concernant les feux d'artifice de la fête du Canada», a précisé Mme Gualtieri.