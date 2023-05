Comment améliorer la propreté et l’apparence des prothèses et des appareils dentaires ?

Que vous possédiez une prothèse ou un appareil dentaire depuis quelques mois ou depuis quelques années, vous savez que son entretien quotidien est impératif. Toutefois, celui-ci n’est pas suffisant pour éliminer toutes les bactéries qui pourraient s’y loger.

Pour prévenir ce problème de taille, mettez la main sur le nettoyant antibactérien de Novadent, un produit spécialisé 100 % québécois.

Voici tout ce que vous devez savoir pour nettoyer convenablement votre prothèse ou votre appareil dentaire.

Des centaines de bactéries dans votre bouche

Getty Images/iStockphoto

Saviez-vous que la bouche peut contenir jusqu’à 700 espèces de bactéries différentes ? Pour maintenir une bonne santé buccale et globale, il faut donc pratiquer une hygiène dentaire rigoureuse.

Celle-ci permet de prévenir plusieurs problèmes de santé reliés au diabète, aux maladies cardiovasculaires, aux problèmes rénaux et aux infections respiratoires, entre autres.

Votre prothèse ou votre appareil dentaire est composé de milliers de microporosités où, avec le temps, peuvent développer des bactéries, des microbes et des champignons que même un brossage régulier ne peut pas nettoyer.

Si ceux-ci ne sont pas éliminés régulièrement, ils pourraient croître et créer des problèmes au niveau des gencives et de la bouche.

Voilà pourquoi il importe de procéder à un nettoyage en profondeur quelques fois par année avec une solution antibactérienne adaptée, comme celle de Novadent.

Ce produit québécois, fabriqué à Drummondville, célèbre cette année ses 30 ans d’existence. Il est distribué par le groupe Novalab, le fabricant des protecteurs de brosses à dents BrushGuard.

Un produit efficace et performant

Le nettoyant antibactérien de Novadent nettoie en profondeur les prothèses et les appareils dentaires. Spécialement formulé pour atteindre toutes les surfaces et les microporosités des prothèses, le traitement élimine le tartre, les bactéries, les virus et les micro-organismes infectieux pouvant causer des maladies graves.

De plus, le produit ajoute une fine pellicule protectrice qui empêche la nourriture de coller aux prothèses dentaires. Dès sa première utilisation, votre prothèse vous paraîtra comme neuve !

Pour nettoyer en profondeur, rien de plus simple : vous n’avez qu’à rincer l’appareil, le laisser tremper durant 8 heures dans la solution, puis le rincer à nouveau à l’eau tiède avant de le remettre. Ainsi, pas besoin de brossage !

Novadent offre trois produits tout aussi efficaces pour combattre les bactéries :

• Novadent Original : destiné aux prothèses dentaires complètes ou partielles.

• Novadent Ultra Doux : spécialement formulé pour les prothèses sur implants, il convient aussi aux appareils dentaires amovibles (gouttières d’alignement, protecteurs buccaux).

• Bain de trempage Novadent : un contenant de nettoyage avec panier qui comprend un curseur aide-mémoire pour marquer la journée.

Prenez soin de votre santé buccale en vous procurant le nettoyant antibactérien 100 % québécois de Novadent.