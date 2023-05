Démence à 19 ans: sa mère pensait qu’elle souffrait de la covid longue

Une jeune Anglaise de 19 ans qui croyait souffrir de brouillard cérébral après avoir vu sa mémoire et ses notes scolaires chuter drastiquement serait plutôt devenue apathique après avoir été diagnostiquée avec de la démence.

«Elle ne rit plus jamais. Elle ne sort pas de son lit. Peu importe ce que tu lui demandes, à n’importe quel moment du jour ou de la nuit, elle dit juste “je ne m’en souviens pas”. La partie la plus triste c’est que ça ne la dérange pas. Il n’y a pas d’émotion. Aucune. Elle est 100% apathique», a relaté vendredi sa mère, Rebecca Robertson, selon The Mirror.

La femme de 50 ans a raconté être tombée des nues en apprenant le diagnostic de démence de sa fille, Gianna Cabo, qui n’était alors âgée que de 19 ans, en novembre 2022.

Cette dernière avait précédemment été grandement affectée par une infection de COVID-19, si bien que sa mère croyait qu’elle souffrait de brouillard cérébral dû à la covid longue.

Mais lors de l’examen médical, les médecins ont découvert qu’il n’y avait plus aucune activité électrique dans son lobe central droit.

La jeune femme qui était une première de classe aurait vu ses notes se dégrader lourdement jusqu’à se classer parmi les derniers. Au même moment, sa mémoire aurait commencé à péricliter, au point où elle ne serait plus aujourd’hui en mesure d’effectuer certaines tâches quotidiennes simples, comme d’utiliser un ouvre-boîtes, a poursuivi le média anglais.

Sa mère a voulu raconter son histoire pour sensibiliser à la maladie, habituellement associée aux personnes âgées, dans le cadre de la Semaine d’action sur la démence au Royaume-Uni.

«Chaque jour, je la vois disparaître un peu plus. J’essaie de ne pas me laisser atteindre parce que je veux focaliser sur son amélioration, mais j’ai tellement peur. Je ne peux pas laisser tomber mon enfant. Espérons qu’on puisse trouver un nouveau médecin qui pourra aider», a-t-elle poursuivi, selon The Mirror.