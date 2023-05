Camouflage en buisson, cheville cassée et points de suture à la main: des migrants prêts à tout pour traverser du côté des Américains

L’imposant mur entre le Mexique et les États-Unis promu par Donald Trump n’a pas empêché des centaines de milliers de personnes d’essayer de traverser la frontière l’an dernier, au risque de blessures graves et au péril de leur vie. Le Journal s’est penché sur les mille et un dangers qui guettent les migrants sur leur chemin, et qui en poussent de plus en plus à faire un détour par le Canada pour entrer en sol américain.

EL PASO, Texas | Assis sur la couchette du bas dans un refuge pour migrants du Texas, Erwin Gómez tente d’enfiler une camisole en grimaçant de douleur.

Le jeune Vénézuélien s’est récemment cassé le bras gauche en tombant d’une clôture barbelée près de la frontière qui sépare le Mexique des États-Unis.

«Disons que l’entrée au pays a été dure», reconnaît-il d’une voix faible, au lendemain d’une opération.

S’il s’en tire avec un plâtre pour les prochaines semaines, d’autres se cassent les côtes, le bassin ou la colonne vertébrale en chutant de l’imposant mur qui longe désormais le fleuve Rio Grande. Plusieurs s'entaillent profondément sur les barbelés près du mur.

Les blessures graves, qui handicapent parfois à vie, se comptent par centaines.

Pire, au moins 2980 migrants ont trouvé la mort en tentant de traverser la frontière depuis 2014, selon une recension de l’Organisation internationale pour les migrations.

Conçue pour repousser

«La frontière est conçue pour repousser les gens, pour les empêcher d’entrer. C’est une atteinte à la dignité humaine», estime Ruben Garcia, directeur d’une auberge pour réfugiés, à El Paso.

Pour atteindre leur but, les migrants doivent affronter un fleuve par moments puissant, des rangées de barbelés, la violence des cartels, la faim, le chaud, le froid, la soif... et la présence de patrouilleurs frontaliers armés et nombreux.

Face à toute cette adversité, ils se tournent de plus en plus vers la frontière boisée et moins sécurisée entre le Canada et les États-Unis pour atteindre leur rêve américain.

Un détour par chez nous

Entre janvier et avril, la patrouille frontalière américaine y a intercepté plus de 56 000 personnes, dont 2218 dans le secteur de Swanton, qui borde une grande partie du Québec.

C’est sans compter tous ceux qui ont échappé à leur vigilance.

Les ressortissants mexicains sont nombreux à faire ce détour par le nord, puisqu’ils n’ont plus besoin d’un visa de touriste pour venir chez nous depuis 2016.

Reste que la majorité des migrants n’ont d’autre choix que de braver les dangers de la frontière entre le Mexique et les États-Unis, comme l’ont fait plus de 500 000 personnes aux mêmes dates.

Plus périlleux que jamais

Ruben Garcia estime que la traversée près d’El Paso est plus périlleuse que jamais depuis 2018, quand l’administration Trump a remplacé une clôture en grillage par des poteaux de métal qui atteignent 9 mètres de haut.

L’ancien président avait promis un «beau gros mur» à ses partisans farouchement opposés à l’immigration.

Peu après, le directeur de refuge remarquait une hausse des blessures parmi ses hôtes, aucunement découragés par l’obstacle de plus à se dresser devant eux.

«Les passeurs installent une échelle du côté mexicain, mais, du côté américain, ils utilisent une simple corde pour faire descendre les gens, et il y a énormément de chutes», constate le défenseur des réfugiés.

Les immigrants clandestins sont aussi à risque de se faire frapper en traversant les six voies de l’autoroute à côté du mur.

Des panneaux lumineux «Attention aux piétons inattendus» ont d’ailleurs fait leur apparition cette année à El Paso.

Séjour adapté

Depuis janvier, la Maison de l’Annonciation a déjà accueilli une trentaine d’éclopés.

L’édifice de 110 ans a récemment subi une cure de jeunesse afin de rendre toutes les salles de bain et les douches accessibles aux personnes à mobilité réduite.

Tous les résidents sont logés dans les mêmes dortoirs, peu importe leurs blessures.

«Ils placotent, ils font jouer de la musique sur leur cellulaire, ils rigolent, ils se plaignent... C’est ce qui fonctionne le mieux. Comme ça, ils ne dépriment pas tout seuls dans leur coin. Les autres leur donnent du ánimo, du courage», poursuit le directeur.

Lors du passage du Journal, Alex José se reposait sur son petit lit, une jambe transpercée par quatre tiges pour stabiliser son ossature en attendant une chirurgie.

«Le plan, c’était plutôt que les coyotes [passeurs] m’amènent jusqu’à New York», laisse tomber le migrant dominicain qui leur avait versé 16 000 $ US, soit 21 500 $ canadiens, pour ce faire.

Tout a déraillé quand il s’est laissé tomber sur le ciment en bas du mur, sans réaliser la hauteur à cause de l’obscurité, raconte-t-il en espagnol.

Avec l’adrénaline, il n’a rien senti, mais sa cheville a fait «crac». Les autres migrants du groupe l’ont abandonné, s’empressant de se rendre jusqu’à la voiture qui les attendait.

L’homme de 42 ans mime avec de grands gestes comment il a sautillé, pendant il ne sait combien de kilomètres, vers les lumières qu’il apercevait au loin.

«Avec un seul pied, deux bâtons qui traînaient, sans eau, et pendant 8 heures», s’exclame-t-il avec un grand rire.

Le cultivateur de riz qui a fui son pays entre autres en raison des soucis économiques ne regrette pas une seconde d’avoir bravé les dangers du chemin, malgré sa fracture.

«Je suis reconnaissant à Dieu. Tu sais, il y a des gens qui n’arrivent pas, qui sont tués en chemin...», dit le Dominicain, soudainement sérieux.

Coûte que coûte

Une chose est sûre, les migrants sont prêts à tout pour traverser la frontière, peu importe les resserrements des politiques d’immigration ou les embûches.

C’est entre autres parce que «des trafiquants leur mentent sur leurs chances d’entrer aux États-Unis et d’y rester de façon légale», selon Landon Hutchens, porte-parole du Service des douanes et de la protection des frontières des États-Unis à El Paso.

Des photos de la patrouille frontalière donnent une idée de la créativité de certains pour échapper à la surveillance de plus en plus raffinée tout au long des 3100 kilomètres qui séparent les deux pays.

Risquer la mort

Or, ces tactiques ne sont pas sans danger. Cinquante-trois migrants ont été retrouvés morts d’un coup de chaleur dans un semi-remorque à San Antonio, au Texas, en 2021.

Une quinzaine ont perdu la vie dans les canaux d’irrigation d’El Paso l’an dernier.

Dix-sept ont été sauvés de justesse dans les égouts pluviaux de la ville en février.

En 10 ans, plus de 250 ont perdu la vie après une poursuite en voiture près de la frontière.

Et puis, il y a tous les autres. Ceux reposent entre la vie et la mort à l’hôpital, inconscients d’avoir finalement atteint les États-Unis après tous leurs sacrifices.

«Je reçois souvent des appels des consulats qui ne savent pas quoi faire avec un ressortissant dans le coma depuis des mois. Quelqu’un doit prendre une décision. Et ça, ce sont des conversations très, très, très difficiles», confie Ruben Garcia, de la Maison de l’Annonciation.