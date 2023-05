En démocratie, à quoi sert la politique ? Vaste question, comme l’aurait dit Jacques Parizeau. Dans un monde idéal, elle devrait servir le bien commun. Par des politiques et des investissements publics visant à rendre une société plus juste, plus équitable, plus humaniste et plus libre.

Est-ce vraiment le cas ? Parfois oui, mais parfois non. Quand elle vise le pouvoir pour le pouvoir, la politique et ceux qui la font sont à leur pire.

Idem quand son principal carburant est fait de sondages qui saucissonnent l’électorat en petites tranches à séduire à coups de promesses vides, de slogans accrocheurs et de thématiques polarisantes.

Dans la revue Options politiques, Émilie Foster, professeure associée à l’Université Carleton et députée de la CAQ de 2018 à 2022, avance que les partis politiques sont de plus en plus obsédés par le « contrôle du message ».

Selon elle, la « centralisation du pouvoir » au bureau du premier ministre, quel qu’il soit, est un autre sujet d’inquiétude. Même chose lorsque les partis sont « imprégnés par une logique de marketing », « se vendent comme un produit » et se comportent comme s’ils étaient « en campagne permanente ».

Le constat ne date pas d’hier

Les « simples députés », écrit-elle, s’en trouvent écrasés « par le contrôle des communications et la ligne de parti ». Ce constat, même un brin dramatisé, ne date toutefois pas d’hier.

On pourrait même y ajouter l’affaiblissement évident des bases militantes, pourtant jadis de l’oxygène pur dans la vie des partis. Et que dire des chambres d’écho qui, par les médias sociaux, nourrissent la polarisation, la hargne, les préjugés et des conflits de plus en plus souvent artificiels ?

Sans compter les médias qui, même traditionnels, pardonnent peu ou pas l’étalage public de dissensions au sein d’un parti ou d’un gouvernement. Quiconque a déjà travaillé dans un bureau de premier ministre sait tout ça.

Au Québec et au Canada, notre système parlementaire de type britannique y est aussi pour beaucoup. Tout premier ministre, s’il dirige un gouvernement majoritaire, frôle la toute-puissance pour le temps de son mandat.

Or, la réalité est tout de même plus nuancée. Dans les faits, chaque premier ministre a le loisir, derrière les portes closes de son Conseil des ministres et de son caucus, d’y limiter la liberté de parole et d’initiative ou de l’encourager. Chacune et chacun a son propre modus operandi.

Le message compte plus que la forme

À titre d’exemple, un René Lévesque et un Jean Lesage accordaient une grande liberté de pensée et d’action à leurs élus. Résultat : grâce à des débats internes même musclés, ils ont produit des gouvernements capables de travailler ensemble pour le bien commun.

Ces premiers ministres exerçaient leur autorité sur leurs troupes sans pour autant se montrer autoritaires. Ils étaient certes de redoutables communicateurs. Leurs machines partisanes respectives l’étaient aussi.

Pour eux, le message comptait cependant plus que sa forme. D’où leur longue liste de politiques innovantes, progressistes et audacieuses. Avec de bons ou mauvais sondages, ils ont fait ce qu’ils avaient promis de faire.

Et de nos jours ? Dans son article, parce que l’obsession du marketing a gagné la plupart des formations politiques, ici comme ailleurs, Émilie Foster ne mentionne pas la CAQ spécifiquement.

L’abandon soudain de sa promesse phare du troisième lien au début d’un deuxième mandat fort, sans même que ses propres ministres et députés n’aient été consultés, témoigne néanmoins d’une forte centralisation au sommet du pouvoir, d’une machine omniprésente de communication et de son contrôle serré du message.

Ce qui, pour le meilleur et pour le pire, s’inscrit dans la manière dont la politique se fait. Pas toujours, mais de plus en plus souvent.