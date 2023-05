[PHOTOS] Finale LHJMQ: les Mooseheads gâchent la fête à Québec

Le champagne est resté au frigo, hier, au centre Vidéotron. Les Mooseheads d’Halifax sont venus jouer les trouble-fêtes, empêchant les Remparts de remporter le trophée Gilles-Courteau grâce à une victoire de 3-2 pour forcer la tenue d’un sixième match, dimanche en Nouvelle-Écosse.

Les Remparts mènent toujours la finale trois parties à deux.

Tout était en place pour fêter à Québec : des centaines d’amateurs ont envahi la place Jean-Béliveau pour le tailgate avant la rencontre et le centre Vidéotron était de nouveau plein à craquer de 18 259 spectateurs.

Mais les Mooseheads ont frappé tôt, dès la deuxième minute de jeu, grâce à Markus Vidicek et n’ont jamais perdu leur avance par la suite, même si les deux fois qu’ils ont réussi à se forger une avance de deux buts, les Remparts ont répliqué.

Encore une fois, alors que tout le monde les croyait battus, les Mooseheads sont parvenus à sauver leur peau, et Patrick Roy n’est pas surpris.

« Ç’aurait été le fun de gagner ce soir et tout était en place pour ça. Mais ils ne nous feront pas de cadeau. Lors du dernier match, c’était 20-6 les lancers après une période et ils sont revenus forts en deuxième et en troisième. Je n’ai aucune idée où ils prennent leur énergie mais ce n’est pas une équipe qui va abandonner. Il va falloir qu’on la gagne, cette dernière partie. »

Revirements coûteux

Après avoir accordé le premier but à Vidicek en tout début de première période, les Remparts ont aussi cédé tôt en début de deuxième lorsqu’Evan Boucher s’est échappé, également à la deuxième minute de jeu, avant de battre William Rousseau d’un tir entre les jambières.

Un autre revirement a coûté le troisième but des Mooseheads, celui de Zachary L’Heureux qui, comme Boucher a battu Rousseau entre les jambes alors qu’il était seul contre lui.

« C’est simple, on ne peut pas faire de revirements contre eux. On a échappé des rondelles à des endroits qui font mal et ils ont marqué trois buts là-dessus. On ne s’attendait pas à ce qu’ils nous fassent de cadeau. Maintenant, il faudra être prêts dimanche. »

« On leur a donné trois buts, ajoutait James Malatesta, auteur du premier filet des Remparts en deuxième période. Ce sont des jeux qu’on peut faire. »

Et les Remparts ont eu leurs opportunités de revenir dans le match, notamment grâce à quatre avantages numériques. Même s’ils ont capitalisé sur l’un d’eux, un but de Jérémy Langlois, Roy estime que son équipe aurait pu être plus efficace dans cette facette.

« On essaie d’être trop parfait. Il faut mettre des rondelles au filet et travailler pour aller chercher des rebonds. On cherche à faire des jeux à travers tout le monde. Il faudra garder ça simple. Ils sont résilients et notre résilience va être mise à l’épreuve. »

Il faut déranger Mathis Rousseau

Première étoile de la rencontre, le gardien des Mooseheads Mathis Rousseau a repoussé 35 rondelles dans la victoire.

« Il a choisi le bon moment pour connaître son meilleur match de la série », notait James Malatesta.

Pour Roy, ses Remparts ne lui ont simplement pas rendu la vie assez difficile.

« Il a été correct mais on n’a pas pris de bons tirs. On lui a donné un match facile et on n’a pas été investis devant les tirs de la ligne bleue. À la fin, on mettait nos palettes pour faire dévier les rondelles. C’est quand même un bon gardien et il ne se fera pas battre de cette façon. [...] Je ne pense pas que ça s’est joué devant le filet. »

Les deux équipes s’envoleront pour Halifax à midi samedi en prévision du match de dimanche, à 16h. Si un match no. 7 était nécessaire, il aurait lieu le lendemain, lundi soir, au centre Vidéotron.